Veröffentlicht am 20.11.2026

Quickborn. Steigende Energiekosten, neue gesetzliche Anforderungen und die Frage, welche Investitionen sich langfristig rechnen: Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihren Energieverbrauch wirtschaftlicher und zugleich nachhaltiger zu gestalten. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, zeigt das Fachforum „Mehr Effizienz im Unternehmen: Energie clever einsetzen“, zu dem die Stadt Quickborn gemeinsam mit NORDGATE und der WT.SH für Mittwoch, 2. Dezember 2026, einlädt. Die kostenfreie Veranstaltung findet von 14 bis etwa 17.15 Uhr beim Energietechnikunternehmen Weishaupt SE, Auf dem Halenberg 10 in Quickborn, statt.

Ziel ist es, den Unternehmen der Region konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen, den fachlichen Austausch zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes zu stärken.

Drei Fachvorträge beleuchten unterschiedliche Aspekte eines effizienten Energieeinsatzes. Karolina Herbus von der WTSH erläutert, wie Betriebe ihren Energieverbrauch analysieren, Einsparpotenziale erkennen und geeignete Förderprogramme nutzen können. Sebastian Bensch und Ralph Schriever, Geschäftsführer der Ö-Haus GmbH widmen sich der Frage, wann die energetische Sanierung einer Gewerbeimmobilie sinnvoll ist und unter welchen Voraussetzungen sich ein Neubau lohnt. Um gesetzliche Vorgaben, Fördermöglichkeiten und technische Lösungen bei der Modernisierung von Heizungsanlagen geht es im Vortrag von David-André Echelmeyer von Weishaupt SE.

Zum Auftakt begrüßt Niederlassungsleiter Niels Johst die Gäste bei Weishaupt. Anschließend stellt Bürgermeister Thomas Beckmann die Stadt Quickborn und die Wirtschaftsregion NORDGATE vor. Nach den Fachvorträgen besteht die Möglichkeit, bei einer Betriebsbesichtigung einen Blick hinter die Kulissen des Quickborner Unternehmens Weishaupt zu werfen. Darüber hinaus bietet das Forum Raum für persönliche Gespräche, neue Kontakte und den Austausch mit Fachleuten und anderen Unternehmen.

Das Fachforum richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Energiekosten senken, Investitionen vorbereiten oder sich über aktuelle Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren möchten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze jedoch begrenzt. Interessierte Unternehmen können sich bis Mittwoch, 25. November 2026, unter www.nordgate.de/einladung-energieffizienz anmelden.

NORDGATE ist die Kooperation der fünf Städte und Gemeinden Quickborn, Norderstedt, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Neumünster. Gemeinsam setzen sie sich für die Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes entlang der A7 im Norden der Metropolregion Hamburg ein.

Datum/Zeit: Mittwoch, 2. Dezember 2026, 14 bis etwa 17.15 Uhr

Mittwoch, 2. Dezember 2026, 14 bis etwa 17.15 Uhr Veranstaltung: Fachforum „Mehr Effizienz im Unternehmen: Energie clever einsetzen“

Fachforum „Mehr Effizienz im Unternehmen: Energie clever einsetzen“ Ort: Weishaupt SE, Auf dem Halenberg 10, Quickborn

Weishaupt SE, Auf dem Halenberg 10, Quickborn Veranstalter: Stadt Quickborn gemeinsam mit NORDGATE und der WT.SH

Stadt Quickborn gemeinsam mit NORDGATE und der WT.SH Eintritt: kostenfrei (begrenzte Zahl an Plätzen)

kostenfrei (begrenzte Zahl an Plätzen) Anmeldung: bis Mittwoch, 25. November 2026, unter www.nordgate.de/einladung-energieffizienz

bis Mittwoch, 25. November 2026, unter www.nordgate.de/einladung-energieffizienz Anmeldungslink: https://klimaneutral.sh/de/termindetailseite?termin=1132

https://klimaneutral.sh/de/termindetailseite?termin=1132 Ansprechpartner: Anna Geisler

Anna Geisler Telefon: 04106/611-260

Gastgeber des NORDGATE Fachforums am 2. Dezember: Das Energietechnikunternehmen Weishaupt SE in Quickborn öffnet seine Türen für Unternehmen aus der Region. Im Mittelpunkt stehen Energieeffizienz, Einsparpotenziale und nachhaltige Investitionen. Eine Betriebsbesichtigung bietet Einblicke hinter die Kulissen. Foto: Weishaupt