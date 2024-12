Veröffentlicht am 04.12.2024

Kreis Pinneberg (em) „Das ‚Atelier werke und werte‘ in Holm ist genau der richtige Ort“, befindet WEP Existenzgründungsberater Josef Junker, „um die vergangenen WEP Jungunternehmertreffen mit ihren vielfältigen Fachthemen und gern genutzten Netzwerkmöglichkeiten in entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen und sich für Neues zu öffnen.“ So lädt die WEP erstmals zum Jungunternehmertreffen in Form eines Jahresausklangs ein, der an diesem besonderen Ort in der Hetlinger Straße 19 am 12. Dezember ab 16:30 Uhr stattfinden wird.

Austausch bei Plätzchen und Punsch

„Viele Jungunternehmer sind mittlerweile Stammkunden unserer kostenlosen Veranstaltungen geworden. Gemeinsam mit ihnen, aber gern auch neuen Teilnehmern, möchten wir einen Blick zurückwerfen auf die Jungunternehmertreffen 2024, neue Themenideen für 2025 sammeln und einfach bei Punsch und Plätzchen gemütlich beisammen sein“, erklärt Josef Junker weiter. „Im Idealfall gehen danach alle Teilnehmer relaxed und frisch motiviert nach Hause“, erhofft sich Junker von der Premiere des Jahresausklangs.

„Atelier werke und werte“ - ein Ort für Kreativität und Inspiration

Ein bereichernder Austausch auf dem letzten Jungunternehmertreffen dieses Jahres scheint garantiert. Denn Atelierinhaberin Birgit Dierker, die ihre frühere Managertätigkeit gegen die Arbeit mit Kunst und Coaching tauschte, hat im ehemaligen Kuhstall eines denkmalgeschützten Reetdachhofes einen Ort mit einer inspirierenden Kulisse geschaffen. Hier entsteht Kreativität, die für Neues öffnet.

Die Atelierräume bieten eine Wohlfühl-Oase für Austausch, Kreativität und persönliches Wachstum. In ihrer Coaching-Arbeit verbindet Dierker, die selbst malt, Kunst mit Psychologie zu einem integrativen Konzept, das Führungskräften und Teams eine Plattform für transformative Entwicklung und nachhaltige Veränderung bietet. Mit einem Schwerpunkt auf kunstgestützte Methoden umfassen ihre Dienstleistungen unter anderem Executive Coaching, Team-Entwicklung, ganzheitliche und nachhaltige Prozessbegleitung. Interessierte Menschen lädt Dierker zu Ausstellungen und zu zwanglosen Treffen in ihr „Atelier werke und werte“ ein, um ihnen Gespräche, Begegnungen und Reflexion in einer besonderen Atmosphäre zu ermöglichen. Davon sollen nun auch die Jungunternehmer beim WEP Jahresausklang profitieren.

Mehr Information zum „Atelier werke und werte“ unter www.atelier-werkeundwerte.de

Teilnahme leicht gemacht

Die Teilnahme an dem Jahresausklang ist kostenfrei und leicht gemacht. Um dabei sein zu können, reicht eine Anmeldung bis zum 10.12.2024 bei WEP Projektmanager Joschka Feilke. Der Weg dahin ist kurz und unkompliziert: entweder über nachfolgenden QR-Code oder per Mail via Feilke@wep.de. Fotos: Atelier werke und werte