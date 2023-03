Veröffentlicht am 29.03.2023

Kreis Pinneberg (em) Auf dem Weg zum Radschnellweg zwischen Elmshorn und Hamburg geht es voran. Sowohl der Bauausschuss der Gemeinde Halstenbek als auch der Pinneberger Stadtentwicklungsausschuss haben jeweils einstimmige Grundsatzbeschlüsse für den Radschnellweg getroffen. Damit kann in naher Zukunft auch das Trassenbündnis zwischen den beteiligten Ländern, dem Kreis, der Metropolregion Hamburg sowie den auf der Strecke liegenden Kommunen geschlossen werden.





„Rauf aufs Rad und dann zügig und klimafreundlich zwischen Elmshorn und Hamburg hin- und herpendeln - das ist das Ziel“, sagt Landrätin Elfi Heesch. „Der Radschnellweg soll eine echte Alternative für die täglichen Pendlerströme werden. Schnelligkeit ist aber nicht alles. Eine andere Bezeichnung ist Radboulevard. Das macht deutlich, dass hier alle in ihrem individuellen Tempo unterwegs sein werden.“





Mit den jetzt vorliegenden Beschlüssen bekennen sich beide Kommunen zum Mobilitätsprojekt Radschnellnetz der Metropolregion Hamburg und unterstützen die Absicht des Kreises, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg „Elmshorn-Hamburg“ zeitnah umsetzen. An den Planungs- und Investitionskosten werden die Kommunen nicht direkt beteiligt. Ihre Aufgabe wird es sein, die erforderlichen Planungsschritte - im Wesentlichen Bauleitplanung und Widmung - zu veranlassen.





Der erste Bauabschnitt für den künftigen Radschnellweg soll die Strecke vom Bahnhof Pinneberg bis zur Landesgrenze in Halstenbek sein. Die Federführung für Planung und Bau liegen in der Zuständigkeit des Kreises Pinneberg. Dieser trägt maximal ein Viertel der Planungs- und Baukosten und beteiligt sich für einen Zeitraum von fünf Jahren an den Unterhaltungskosten. Das Land Schleswig-Holstein sorgt für die finanzielle Förderung durch den Bund und zusätzliche Landesprogramme.