Veröffentlicht am 07.10.2025

Neumünster / Pinneberg / Segeberg. Die Sparkasse Südholstein hat eine neue Tochtergesellschaft gegründet: Die Immobiliengesellschaft Südholstein mbH & Co. KG (IGSH) wird künftig gemeinsam mit Partnern aus der Region Immobilienprojekte realisieren. Die Geschäftsführung übernimmt zum 1. Oktober der Immobilienexperte Andreas Seithe (54) aus Norderstedt.

„Zukunftsfähiger und lebenswerter Wohnraum fördert die Attraktivität unserer Region. Er zieht Fachkräfte an, bindet Menschen langfristig und schafft ein Umfeld, in dem sowohl Familien als auch Unternehmen gute Perspektiven finden. Als regional verankertes Institut ist es deswegen genau richtig, dass wir uns mit einer eigenen Gesellschaft einbringen“, erklärt Martin Deertz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.

Die IGSH ergänzt damit die Immobilienkompetenz der Sparkasse. Bislang lag der Schwerpunkt vor allem auf der Finanzierung von Bauvorhaben. Künftig bringt sie sich zusätzlich auch in die Entwicklung von Wohnprojekten ein. Das stärkt nicht nur die regionale Wohnraumentwicklung, sondern eröffnet zugleich neue Ertragschancen für das Institut.

Die IGSH tritt dabei als Joint-Venture-Partner auf: Gemeinsam mit regionalen Projektpartnern entwickelt sie Grundstücke und übernimmt über die gemeinsame Projektgesellschaft die Rolle des Bauherrn. „So entstehen tragfähige Projekte mit hoher regionaler Verankerung: von der ersten Idee über die Konzept- und Planungsphase bis hin zur baureifen Umsetzung“, sagt Martin Deertz.

Leiten wird die IGSH Andreas Seithe. Der 54-Jährige bringt viel Erfahrung in der Projektentwicklung mit. Zuletzt führte er als Geschäftsführer das Immobilienunternehmen Theodor Schöne und war zuvor verantwortlich für den Projektentwicklungsbereich bei der Hamburger Firma Otto Wulff.

„Als kapitalstarker kompetenter Partner möchte die Sparkasse die Umsetzung von Wohnprojekten im Geschäftsgebiet ermöglichen und steht den Kommunen verlässlich zur Seite. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld braucht es starke Allianzen für erfolgreiche Projektentwicklungen“, sagt Seithe.

„Die IGSH steht für Nähe, Verlässlichkeit und die Fähigkeit, viele Akteure aus der Region an einen Tisch zu bringen. So entsteht Wohnraum, wo er wirklich gebraucht wird. Mit Andreas Seithe gewinnen wir einen ausgewiesenen Immobilienexperten aus der Region, der unsere neue Gesellschaft von Beginn an auf den richtigen Kurs bringt“, so Martin Deertz.