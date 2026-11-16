Veröffentlicht am 16.11.2026

Kreis Pinneberg. Die WEP Wirtschaftsförderung lädt am 17. und 18. November Gründungsinteressierte zu einem kompakten Einstieg in die Selbstständigkeit ein. Wer an beiden Tagen teilnimmt, erhält ein Zertifikat.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, steht schnell vor vielen Fragen: Wie wird aus einer Idee ein tragfähiges Geschäftsmodell? Welche Formalitäten sind zu erledigen? Und wo gibt es finanzielle Unterstützung? Antworten darauf gibt der Workshop „Starter Kit XXL: Rundum Einstieg in die Selbstständigkeit“ der WEP Wirtschaftsförderung. Er findet am Dienstag, 17., und Mittwoch, 18. November 2026, jeweils von 9 bis 14 Uhr in den Räumen der WEP in der Lise-Meitner-Allee 18 in Tornesch statt.

An den zwei Workshoptagen bekommen die Teilnehmenden Grundlagenwissen, praktische Werkzeuge und Orientierung für den Start in die Selbstständigkeit. Zunächst geht es darum, die eigene Geschäftsidee weiterzuentwickeln und erste Preise zu kalkulieren. Für den Businessplan gibt es Tipps und Vorlagen. Außerdem klärt der Workshop, welche Anzeige- und Anmeldepflichten gelten und ob eine Tätigkeit als freier Beruf oder als Gewerbe einzuordnen ist. Weitere Themen sind wichtige Termine, Fristen und formale Anforderungen, die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt sowie ein Überblick über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten. Daneben bleibt Zeit, sich mit anderen Gründungsinteressierten auszutauschen und zu vernetzen.

Wer an beiden Tagen dabei ist, erhält ein Teilnahmezertifikat als Nachweis der Gründungsvorbereitung. Die Anmeldung gilt deshalb immer für beide Termine.

Info und Anmeldung: Josef Juncker, Projektmanager Gründungen und Startups bei der WEP Telefon: 04120 / 7077-20 E-Mail: gruenden@wep.de