Veröffentlicht am 22.01.2025

Kreis Pinneberg (em) Der Fachkräftemangel in der Pflege ist eine zentrale Herausforderung – auch im Kreis Pinneberg. Um internationale Pflegekräfte in den Kreis Pinneberg zu holen und auch langfristig zu binden, sind eine Menge Wissen und Erfahrungen nötig.

Einen Austausch darüber bietet die Veranstaltung „Pflege braucht Perspektiven: Netzwerke für nachhaltige Lösungen“ am Dienstag, 28. Januar, von 14 bis 17 Uhr in der Drostei in Pinneberg.

„Die nachhaltige Gewinnung, Integration und Bindung von internationalen Pflegefachkräften ist ein entscheidender Schlüssel, um die Gesundheitsversorgung auch in Zukunft sicherzustellen“, sagt Nicole Ebert Koordinatorin für die Fachkräftegewinnung Pflege im Kreis Pinneberg. „Wir wollen hier im Kreis gemeinsam daran arbeiten, innovative und praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln, um diese Herausforderungen anzugehen. Unser Ziel ist es, vorhandene Stärken zu bündeln und den Grundstein für eine Allianz zu legen, die die Pflege im Kreis Pinneberg nachhaltig stärkt.“

Eingeladen sind Pflegebetriebe aus dem Kreis Pinneberg, Wohnungsbauunternehmen und Vermieter, Politik und weitere Akteur*innen aus dem Bereich Pflege, Arbeitsmarkt und Integration.

Zunächst soll es darum gehen, konkrete Ansätze und Unterstützungsmöglichkeiten kennenzulernen, Informationen zu Fördermitteln und Finanzierungsmöglichkeiten zu teilen und sich in der Region zu vernetzen.

Vom Recruiting in unterschiedlichen Herkunftsländern über Einreisebestimmungen und Anerkennungsverfahren bis hin zu betrieblicher Integration ist das Themenfeld weit gespannt.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um Anmeldung gebeten unter folgender Mailadresse: serda.munar@lingoda.com

Rückfragen gern an Nicole Ebert: n.ebert@kreis-pinneberg.de