Veröffentlicht am 17.01.2025

Tornesch (em) Die bei Selbstständigen im Kreis Pinneberg schon seit längerem etablierte Veranstaltungsreihe „WEP Nachmittag der Selbstständigkeit“ startet ins Jahr 2025. Der Jahresauftakt findet diesmal in kreativer Umgebung statt, um die nötige Motivation und Inspiration für neue Projekte und Aufgaben im neuen Jahr mitzunehmen.

Das Netzwerktreffen für Selbstständige startet am 23. Januar um 16:30 Uhr im Atelier werke und werte, Hetlinger Straße 19 in Holm. In der kostenlosen Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden unter anderem Impulse zu Neuerungen von Rahmenbedingungen, wie etwa die Einführung der E-Rechnungspflicht. Der Veranstaltungsrahmen bieten außerdem reichlich Gelegenheit zum Netzwerken. Wer sich mit anderen Selbstständigen austauschen oder wertvolle Kontakte knüpfen möchte, meldet sich noch bis zum 21. Januar auf kreis-pinneberg-wirtschaft.de an. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Interessierte im Veranstaltungskalender auf der Webseite.