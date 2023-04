Hier ist Ihr Geld gut angelegt! Vermietetes 2-Familienhaus in Elmshorn-Süd

Diese Immobilie in zentraler Lage des Elmshorner Südens ist die perfekte Alternative zu einer herkömmlichen Geldanlage: wertstabil und mit nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen!



Das Zweifamilienhaus wurde im Jahre 1920 in massiver Bauweise und mit kleinem Teilkeller erbaut. Viele Jahre wurden die Räumlichkeiten gewerblich genutzt, bis im Jahre 2020 eine Nutzungsänderung zu 2 Wohneinheiten baurechtlich genehmigt wurde. Seither sind beide Wohnungen zuverlässig vermietet. Eine Jahresnettomiete von 19.080 € wird erzielt. Es bestehen keinerlei Mietrückstände.



Die Erdgeschosswohnung wird über einen eigenen, seitlichen Hauseingang betreten und umfasst mit rund 114 m² vier großzügig geschnittene Zimmer, samt Küche und kleinem Wannenbad. Ein schnuckeliger Gartenbereich, 2 Abstellräume sowie 2 PKW-Stellplätze runden das Wohnungsangebot ab.



Der Eingang zur Dachgeschosswohnung ist der ursprüngliche Haupteingang des Hauses. Die Wohnung erstreckt sich auf rund 77 m² und verfügt über drei Zimmer, Küche, Duschbad, einen kleinen Abstellraum sowie einen Balkon und ebenfalls 2 PKW-Stellplätze.



Beide Wohnungen sind in einem sehr gepflegten Zustand und zeitgemäß ausgestattet. Die Erdgeschosswohnung wurde zuletzt in 2020 umfangreich renoviert. Die Beheizung erfolgt über 2 separate Gasthermen.



Auf langfristige Sicht sind die Vermietungsmöglichkeiten und die nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen aufgrund des hohen Ausstattungsstandards und der beliebten Lage innerhalb Elmshorns zuverlässig gesichert!

Ausstattung

Erdgeschoss: ca. 114 m² Wohnfläche, Nettomiete 10.800 € p.a.

- stilvoller, hochwertiger Vinylboden in Holzoptik, einheitlich in der gesamten Wohnung

- 4 geräumige Zimmer

- gepflegte Einbauküche

- modernes Wannenbad mit Fenster, moderne Fliesen

- eigener Terrassen- /Gartenbereich

- großer Abstellraum innerhalb der Wohnung, aktuell als Spielzimmer genutzt

- 2 weitere Abstellräume außerhalb der Wohnung sowie kleiner Teilkeller

- 2 PKW-Stellplätze





Dachgeschoss: ca. 77 m² Wohnfläche, Nettomiete 8.280 € p.a.

- lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit geschmackvollem Laminatboden in Fliesenoptik

- 2 weitere Zimmer mit zeitlosem Laminat

- gepflegte Einbauküche

- Wannen-/ und Duschbad

- Balkon

- kleiner Abstellraum innerhalb der Wohnung

- 2 PKW-Stellplätze

- Fahrradschuppen zur alleinigen Nutzung

Lagebeschreibung

Nur 30 km nordwestlich von Hamburg liegt die dynamische Mittelstadt Elmshorn. Schon jetzt hat Elmshorn ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern und spielt damit im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland.

Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn an der A23.

