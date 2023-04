360° Rundgang - Neuer Standort gesucht? Zentrale Gewerbefläche in Elmshorn gefunden!

Ihre neuen Geschäftsräume befinden sich im Erdgeschoss eines historischen Wohn- und Geschäftshaus aus 1897.



In unmittelbarer Nähe zur Innenstadt gelegen, haben Sie hier auch die Aufmerksamkeit der Laufkundschaft und Pendler.



Vier miteinander verbundene Räume warten darauf, mit Ihren Ideen ergänzt und aufgepeppt zu werden. Das besondere an den angebotenen Räumen sind die getrennten Eingänge, so dass auch eine gemeinschaftliche Nutzung mit einem Geschäftspartner möglich ist. Einen Eingangs- und Empfangsbereich kann im Büro 1 eingerichtet werden. In der modernen Pantyküche ist ein Waschbecken und Stauraum vorhanden. Ein separates WC ist über den Hausflur oder Büro 4 zu erreichen.



Ein geräumiger Kellerraum kann nach Absprache zur Verfügung gestellt werden und bietet praktische Abstellfläche.

Ausstattung

- 4 Räume, mit 3 Eingängen

- großes Schaufenster

- Raum 1 als Büro oder Empfangsbereich

- hohe, abgehängte Decke mit dezenter Stuckleiste

- einfache Pantryküche mit Waschbecken und Stauraum

- separates WC

- öffentliche Parkplätze vor der Tür

- dezente Werbung ohne Beleuchtung ist Abstimmung darstellbar

Lagebeschreibung

Die Mieträume befindet sich in direkter Lage vom Bahnhof und liegen zentral zu Beginn der Fußgängerzone Königstraße in Elmshorn, die viele Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Interessant für Kunden, Patienten und Mitarbeiter sind auch die diversen Haltestellen mehrerer Buslinien in unmittelbarer Nähe. Insbesondere die Königstraße und Mühlenstraße bietet neben Filialgeschäften auch spezielle Einzelhandelsläden jeglicher Art. Sämtliche Geschäfte für Dinge des persönlichen Bedarfs sowie Ärzte und Apotheken befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Sonstiges

Die Ladenfläche ist ab sofort verfügbar. Es ist ein Mindestmietzeitraum von 2 Jahren vorgesehen ist.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.