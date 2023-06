Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Nebengebäude und Baugrundstück zu verkaufen!

Hier ist Ihr Geld gut angelegt - Kapitalanlage mit drei langfristig vermieteten Wohneinheiten!

Dieses Mehrfamilienhaus im Süden von Elmshorn wurde im Jahr 1900 gebaut.



Die Wohnungen sind durch einen gemeinsamen, überdachten Eingangsbereich zugänglich.

Die Größte der drei Einheiten liegt im Erdgeschoss und verfügt mit ca. 90 m² über ein Wohn- und Esszimmer, ein Schlafzimmer, die Küche und ein Wannenbad, sowie ein Durchgangszimmer. In allen Räumen sind helle Fliesen verlegt.

Die Wohnungen im Dachgeschoss haben ca. 66 m² Wohnfläche und verfügen über 2 bzw 3 Zimmer.

Die Maisonettewohnung verfügt im Obergeschoss über Flur, Küche und Gäste-WC. Auf der zweiten Ebene sind Wohn- und Schlafzimmer und Badezimmer gelegen. Ebenso ist hier noch Platz für einen Arbeitsbereich.

Die zweite Wohnung im Obergeschoss mit ca. 66 m² und drei Zimmern ist ebenfalls mit hellen Fliesen ausgestattet. Aufgrund der Bauart sind in dieser Wohnung kaum Dachschrägen vorhanden, sodass eine gute Raumnutzung möglich ist.



Der allgemeine Ausstattungsstandard ist einfach, aber funktional. Jede Wohnung verfügt über eine eigene Gastherme, die Abrechnungen von Gas und Strom erfolgen direkt über die Mieter.

Alle drei Wohnungen sind fest und unbefristet vermietet, die Mieteinnahmen belaufen sich auf 18.600 € p.a..



Die Mietergemeinschaft nutzt den Garten gemeinschaftlich, PKW-Stellplätze befinden sich hinter dem Haus.



Gegebenenfalls ist auf dem Grundstück eine Hinterlandbebauung möglich, dieses wäre vom Käufer mit dem zuständigen Bauamt zu klären.

Ausstattung

Wohnung 1:

- Erdgeschoss, ca. 90 m²

- Fliesenboden

- hohe Decken, tlw. mit Stuckleisten

- großzügig geschnittene Wohn- und Schlafräume

- helle Einbauküche

- Wannenbad mit Waschmaschinenanschluss

- Teilkeller

- eigene Heizungsanlage (2022)



Wohnung 2:

- Lage 1./2. OG (Maisonette), 2 Zimmer, ca. 66 m²

- einheitlicher Bodenbelag, helle Fliesen

- große Küche mit E-Herd, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, und Waschmaschinenanschluss

- Standort eigene Heizungsanlage (2014)

- Gäste WC

- Flur (Standort Sicherungskasten)

- geschlossene Holztreppe zur 2. Ebene

- offene Galerie mit geteiltem Zimmer in Wohn- und Arbeitsbereich

- Laminatboden

- Abseite unter der Dachschräge als Stauraum mit Rollo-Abtrennung

- Schlafzimmer

- Kellerersatzraum auf dem Hof (rechter Raum 2 x 3 m), mit Strom, Licht und Fenster

- Gartenbenutzung und Pflege

- Pkw Stellplatz auf dem hinteren Hofgelände





Wohnung 3:

- 1. OG ca. 66 m²

- 3 Räume, davon 2 Durchgangszimmer

- steile Treppe mit Teppich zum Wohnungseingang

- große helle Räume mit Fliesenboden

- Einbauschrank im Flur (als Abtrennung zur Küche)

- Einbauküche ohne Geschirrspüler

- eigene Therme (2008)

- Wannenbad

- Waschmaschinenanschluss neben dem Bad

- Kellerersatzraum auf dem Hof (mittlerer Raum)

- Gartenbenutzung und Pflege

- Pkw Stellplatz auf dem hinteren Hofgelände

Lagebeschreibung

Nur 30 km nordwestlich von Hamburg liegt die dynamische Mittelstadt Elmshorn. Schon jetzt hat Elmshorn ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern und spielt damit im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland.

Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn mit eigener Abfahrt im Osten an der A23.



Die Immobilie liegt am Rand eines Wohngebietes mit Anschluss an Wiesen und Felder. An Ihrem Feierabend gelangen Sie in wenigen Schritten ins Grüne.

Sonstiges

Alle Einheiten sind fest vermietet, die Mietverträge sind zu übernehmen.



Aufgrund des Alters sind vom Haus keine Bauunterlagen mehr vorhanden.

