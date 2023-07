Vermietetes Ladengeschäft in zentraler Lage von Halstenbek zu verkaufen!

Zum Verkauf steht diese vermietete Ladenfläche im Herzen von Halstenbek direkt gegenüber vom EDEKA-Markt.

In der Passage sind ebenfalls ein Bio-Supermarkt, eine Textilreinigung, ein Weinhandel und ein Nagelstudio gelegen.

In der großzügigen Verkaufsfläche mit ca. 130 m² ist derzeit ein Geschäft mit Stoffen, Textilien und Accessoires ansässig. Zusätzlich gehören eine Küche und ein abgeteilter kleiner Raum, sowie ein WC mit Dusche und ein Kellerraum zum Angebot. Der Zugang in den Keller erfolgt aus dem Geschäft. Ebenso ist eine praktische Seiteneingangstür vorhanden. Anlieferungen können somit über kurze Wege einfach entgegengenommen und gelagert werden.

Ein zugeteilter PKW-Stellplatz gehört zum Angebot, öffentliche Kundenparkplätze sind vor dem Gebäude vorhanden.



Die Ausstattung ist einfach gehalten, eine Renovierung der Räumlichkeiten bei Mieterwechsel wird empfohlen.

Ausstattung

- große Fensterfläche zur Ladenpassage

- dunkler Teppichboden

- WC mit Dusche

- Küche

- zusätzlich abgetrennter Raum

- Kellerraum mit Zugang aus dem Laden

- Seiteneingang

- Kundenparkplätze vor und hinter dem Haus

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Halstenbek liegt im südlichen Teil des Kreises Pinneberg und grenzt unmittelbar an die Freie und Hansestadt Hamburg.

Halstenbek ist ein wachsender, nachgefragter Wohnort im Grünen vor den Toren Hamburgs mit rund 16.645 Einwohnern. Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1.260 ha und liegt inmitten des größten geschlossenen Baumschulgebietes der Welt. Der Ort bietet eine ideale Infrastruktur. Kindergärten, alle Schulformen, Sportvereine, Ärzte und zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sind über kurze Wege zu erreichen. Für Großstadtpendler ist die Direktverbindung in die Hamburger City besonders interessant, die man über die A23 oder mit der S-Bahn in wenigen Minuten erreicht.

Aufgrund der vorteilhaften Lage ist Halstenbek als Gewerbestandort und auch als Wohnort besonders attraktiv.

Sonstiges

Die Gewerbefläche ist seit dem 01.01.2010 fest vermietet, die pauschale Warmmiete beträgt 500,00 € inkl. Nebenkosten.

Das Mietverhältnis ist von einem Käufer zu übernehmen.



Die Instandhaltungsrücklage per 31.12.2021 liegt bei 7.395,05 €, das Hausgeld beträgt 1.211,- €/p.M. und beinhaltet 590,- € Heizkosten und 280,- € Zuführung in die Rücklage.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.