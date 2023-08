Zwei vermietete Wohnungen in Barmstedt zu verkaufen

Zwei auf einen Schlag!

Angeboten wird eine Duo-Wohnung in einem gepflegten Mehrfamilienhaus in Barmstedt aus 2000, mit insgesamt ca. 162,27 m² Wohnfläche. Das Objekt befindet sich in perfekter Lage, da einerseits der Bahnhof nur 200 m entfernt liegt und die Innenstadt in nur 5 Minuten fußläufig zu erreichen ist. Trotzdem wird durch die rückwärtige Lage gleichzeitig ein ruhiges Wohnen ermöglicht.



Ursprünglich als eine Maisonettewohnung konzipiert, wurde die Wohnung später in zwei separate Einheiten aufgeteilt. Die Erdgeschosswohnung verfügt dabei über ca. 90 m² und die Einheit im Souterrain besitzt ursprünglich ca. 72 m² Wohnfläche , die aus dem ehemaligen Hauswirtschaftsraum, der jetzt als Küche fungiert, ergänzt wird.



Beide Einheiten sind barrierearm, in sich abgeschlossen und unbefristet vermietet. Die Wohnung im Souterrain wurde nach einem Versicherungsschaden saniert.



Mieteinnahmen:

Die jährliche Nettokaltmiete für die Wohneinheit im Erdgeschoss beträgt inklusive Tiefgarage 7.200,00 €.

Die jährliche Nettokaltmiete für die Wohneinheit im Souterrain beträgt 6.000,00 €.

Für den Stellplatz im Freien lassen sich ca. 240,00 € jährlich erwirtschaften, er ist zurzeit nicht vermietet.

Damit ließen sich jährliche Nettoeinnahmen über insgesamt 13.440,00 € erzielen.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ausstattung

Erdgeschoss:

- barrierearm, verbreiterte Türen, verstellbare Armaturen im Bad

- 3 Zimmer mit Fliesen oder Teppich

- große Einbauküche mit Erker und Platz für einen Tisch

- innenliegendes Vollbad, mit bodentiefer Dusche und Waschmaschinenanschluss

- Gäste-WC mit Fenster

- kleiner Abstellraum mit der Steuerung für die Fußbodenheizung

- Wohn- und Esszimmer durch Doppelflügeltür abtrennbar

- Fußbodenheizung

- elektrische Außenrollläden, Kunststofffenster 2-fach verglast aus dem Baujahr

- großer Balkon mit Markise und Windverglasung

- Tiefgaragenstellplatz Nr. 15 (ca. 32 m², mit Elektrotor)

- Kellerraum



Souterrain:

- 4 Zimmer, barrierearm, verbreiterte Türen

- Fahrstuhl

- innenliegendes Duschbad mit Waschmaschinenanschluss

- Einbauküche in L-Form

- Wohnzimmer mit Vinylboden

- Stellplatz Nr. 18 im Freien (aktuell nicht vermietet)



Allgemein:

- gemeinsamer Abstellraum für Fahrräder vorhanden

- Trockenraum

Lagebeschreibung

Barmstedt ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern, circa 8 km östlich von Elmshorn gelegen. Die Wohnung liegt, ideal für Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln, fußläufig nur wenige 100 Meter von dem AKN/ Regional-Bahnhof entfernt.



Alle Schulen, Kindergärten, Ärzte, gute Sport- und Freizeiteinrichtungen, gemütliche Gaststätten, schöne Wanderwege und gute Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe. Ein Kiosk für die tägliche Zeitung und das Frühstück befindet sich sogar direkt gegenüber.



Ob Auto oder Bahn - die Anbindung Richtung Elmshorn und vor allem Richtung Hamburg ist sehr gut. Durch die sehr gute Anbindung an die A23 liegt die Wohnung auch für Pendler mit dem eigenen Fahrzeug ideal - die Hamburger Innenstadt können Sie in nur 35 Minuten erreichen!

Sonstiges

Hausgeld für die Wohnungen zusammen von 815,00 € sind bereits ein Rücklagenanteil von 184,85 € und Heizkosten in Höhe von 240,00 € p.M. enthalten.

Hausgeld für den Tiefgaragenstellplatz (Nr. 15) p.M. 12,00 Euro.



Erhaltungsrücklage per 31.12.2022 für beide Wohnungen 3.198,40 €

und 6,88 € für den Stellplatz (Nr. 18) im Freien.

