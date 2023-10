Zentral gelegene Bürofläche mit 2 Räumen und Fahrstuhl!

Die Büroräume befinden sich im 2. Obergeschoss des Geschäftsgebäudes der VR Bank in Holstein, direkt in der Fußgängerzone von Elmshorn. Mitarbeiter sowie Kunden können den Bürobereich auch bequem mit dem Fahrstuhl erreichen. Im Erdgeschoss sorgt eine Rampe im Eingangsbereich für einen barrierearmen Zugang.



Die Gewerbefläche verfügt über zwei Büros, die mit einem modernen Vinylboden in Holzoptik ausgelegt worden sind. Die Nutzung der WC´s und der Küche erfolgt gemeinschaftlich mit zwei weiteren Mieteinheiten auf der gleichen Etage.



Nach groß angelegter Sanierung der Fassade im Jahr 2008 verfügt das Gesamtgebäude über isolierverglaste Fenster, sowie über eine hervorragende wärmeschutzdämmende Klinkerstein-Fassade.

Ausstattung

- Bürofläche mit Vinyl in Holzoptik ausgelegt

- praktische Einbauschränke

- neues Netzwerk

- Gegensprechanlage

- 25 MBit /Telekom Verbindung

- insgesamt 4 Netzwerksteckdosen

- barrierefreier Zugang + Fahrstuhl

- Gemeinschaftsküche

- Gemeinschafts- WC (Damen und Herren)

Lagebeschreibung

Nur 30 km nordwestlich von Hamburg liegt die dynamische Mittelstadt Elmshorn. Schon jetzt hat Elmshorn ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern und spielt damit im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland. Als Unternehmensstandort hat Elmshorn in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die gute Anbindung, neue Industriestandorte sowie die Nähe zu Hamburg sind Argumente, die für diese Stadt sprechen.

Interessant für Großstadtpendler ist auch die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn direkt an der A23. Parkmöglichkeiten sind fußläufig sind in ca. 5 Minuten Entfernung zu erreichen.

Sonstiges

Die Fläche steht grundsätzlich ab dem 31.07.2024 zur Verfügung, eine frühere Anmietung ist nach Absprache ab dem 01.01.2024 möglich. Es ist ein Indexmietvertrag mit einer Mindestmietdauer von 2 Jahren und jährlicher Verlängerung vorgesehen.



Eine detaillierte Flächenberechnung/ bemaßter Grundriss liegt nicht vor.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.