Bürofläche in modernem Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage zu vermieten

Dieses repräsentative Büro mit Empfangsbereich liegt im 1. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses im Herzen von Barmstedt.



Die Büro-/Praxisfläche umfasst ca 85 m² und verfügt über 2 voneinander getrennte Büroräume. Eine Teeküche bietet Möglichkeiten für die Pause zwischendurch und die Bewirtung Ihrer Gäste. Im Flurbereich befindet sich eine Wartezone.



Diese schönen Räumlichkeiten bieten den perfekten Arbeitsplatz nach Ihren Vorstellungen!

Im direkten Umfeld sind eine Apotheke, ein Steuerberatungsbüro, verschiedene Ärzte sowie diverse Firmen angesiedelt. Im Haus ist ein Fahrstuhl vorhanden. Ausreichend öffentliche Parkplätze befinden sich in der unmittelbaren Nähe des Gebäudes.

Ausstattung

- 2 voneinander getrennte Büroräume

- Eingangsbereich mit Wartezone

- öffentliche Parkplätze ausreichend vorhanden

- Teeküche

- WC

- separater eigener Kellerraum

- Außenwerbung möglich

- sehr gute Kommunikationsinfrastruktur

- feste Stellplätze können optional angemietet werden.

Lagebeschreibung

Barmstedt ist eine Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern, ca 8 km nördlich von Elmshorn gelegen. Hier finden Sie alle Schulen, Kindergärten, Ärzte, gute Sport- und Freizeiteinrichtungen, gemütliche Gaststätten, schöne Wanderwege und gute Einkaufsmöglichkeiten.

Örtliche Handwerksbetriebe sowie Einzelhandel bieten die überwiegende Zahl an Arbeitsplätzen. Da Barmstedt am Rande des so genannten Hamburger Speckgürtels liegt, gibt es eine große Anzahl von Berufspendlern.

Barmstedt gehört zum Gebiet des Hamburger Verkehrsverbundes und ist durch die Linie A3 der AKN (Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) mit Elmshorn und Henstedt-Ulzburg verbunden. Der Anschluss an die Autobahn A 23 ist nur 8 km entfernt. Die A7 Richtung Norden ist in 20 Minuten erreicht.

Sonstiges

Die Mindestmietdauer beträgt 3 Jahre mit einer Option auf Verlängerung.

Die dargestellten Innenaufnahmen stammen aus der Vertragszeit mit dem Vormieter.

Die Anmietung kann nach Rücksprache kurzfristig erfolgen.

