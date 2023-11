Inflationsgeschütztes Investment, direkt an der Grenze zur Hansestadt-Hamburg!

Die charmante 82 m² große Wohnung bieten wir Ihnen als Kapitalanlage an. Die 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung wurde 2019 modernisiert und befindet sich in einem kleinen Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten in der 1. Etage. Die gesamte Wohnanlage ist top gepflegt und wird regelmäßig instandgehalten. Einen Sanierungsstau gibt es hier nicht. Vor dem Haus haben Sie einen Stellplatz für Ihr Auto, den es für Sie gratis dazu gibt. Zur Wohnung gehört ein sicheres Kellerabteil, Fahrradkeller und Trockenkeller. Die Wohnung hat einen optimalen Grundriss von 82 m², verteilt auf 4 Zimmer. Sie ist ausgestattet mit weißen Kunststofffenstern, grauen Laminat Fußboden und weißen Türen, die Wände sind in einem hellen light Beige Ton gestrichen. Die Wohnung befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand und der Mieter hat durch Eigenleistung in die Wohnung viel investiert und renoviert. Er ist sehr nett und fühlt sich dort pudelwohl und würde gerne weiterhin wohnen bleiben. Die Miete wird drei Monate im Voraus gezahlt. Es handelt sich dabei um einen Staffelmietvertrag. IST Nettokaltmiete: 2022 11.400,- Euro p.a, 2023 11.700,- Euro p.a, 2024 12.000,- Euro p.a. Anschauen lohnt sich! Sichern Sie sich zeitnah einen Besichtigungstermin.

Ausstattung

Extras:

- die Miete wird drei Monate im Voraus gezahlt

- Staffelmietvertrag, ab 2024 12.000 € p.a.

- Modernisiert 2019

- Kfz-Stellplatz direkt am Haus

- Laminat Fußboden 2019 NEU

- weiße Kunstoffenster 2019 NEU

- helles Badezimmer 2019 NEU

- moderne Einbauküche mit allen Geräten

Lagebeschreibung

Schenefeld ist eine Stadt im Kreis Pinneberg im südlichen Teil Schleswig-Holsteins

Die schöne Wohnung liegt vor den Toren Hamburgs, hier verbinden sich die ländlich geprägte Kleinstadt mit der Weltstadt Hamburg.

Durch die sehr guten HVV-Verbindungen gelangen sie schnell zu den umliegenden S-Bahn-Verbindungen. Die Autobahnen A7 und A23 sind in unmittelbarer Nähe, um in den Süden oder in Norden auszuschweifen.

Auch ohne Auto sind Sie hier gut aufgestellt, alles erreichen Sie schnell zu Fuß, die Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

In Ihrer umliegenden Umgebung befinden sich diverse Einkaufmöglichkeiten, Ärzte, Restaurants und Cafés, sämtliche Schulzweige und mehrere Kitas befinden sich in unmittelbarer.

Schenfeld ist auch bekannt durch das Schenefelder Stadtzentrum, das zum Shoppen und Verweilen einlädt, durch ihre vielzahl an Restaurant und Cafés strahlt es eine gemütliche Athmospäre aus.

An den Wochenenden lädt der Klövensteen, das nah gelegene Waldgebiet ein zum Spazieren, Joggen oder Radfahren, mit einem Abstecher in die beliebte Pony-Waldschenke oder dem Reitstall Klövensteen.

Schenefeld bietet ihnen ein breites familiengerechtes Sportangebot für Groß und Klein, dem 1971 gegründeten Tennisclub Schenefeld und den diversen Reitställen.

Blankenese und die Elbe mit dem schönen Elbstrand und den vielen Cafés und Restaurant am Wasser sind nur 5 km entfernt, oder spielen Sie lieber Golf dann fahren Sie in den Golpark Weidenhof in Appen oder in den Peiner Hof nach Prisdorf, anschließend verweilen sie an den warmen Sommerabenden im Biergarten auch nur ca. 5 km entfernt.

Sonstiges

