Kapitalanlage - Individuelles Wohnen auf 3 Ebenen in Barmstedt

Zum Verkauf steht ein typisches Mittelreihenhaus in einem beliebten Wohngebiet im Süden von Barmstedt. Die Häuser aus dem Baujahr 1999 sind real geteilt, die Parkplätze und zugehörige Grünflächen sind Gemeinschaftseigentum. Die Immobilie ist mit 4 Zimmern ausgestattet, das ausgebaute Dachgeschoss wird ebenfalls mit zwei zusätzlichen Räumen genutzt, sodass sich zur reinen Wohnfläche von ca. 97,55 m² noch eine zusätzliche, Nutzfläche von ca. 46,15 m² ergibt. Auf drei Etagen ist Platz für die ganze Familie. Ein Abstellraum und Stauflächen im Treppenbereich ergänzen den Wohnraum. Ein Keller ist nicht vorhanden. Zur Einheit gehört ein zugeordneter Stellplatz.



Die Immobilie befindet sich in einem gepflegten Zustand mit leichten Abnutzungsspuren.



Das bestehende Mietverhältnis aus Juli 2016 ist zu übernehmen. Es wird eine aktuelle Jahresnettokaltmiete von 10.800,00 Euro erzielt.

Ausstattung

Erdgeschoss:



- Einbauküche mit Backofen, Ceranfeld, Geschirrspüler, Kühlgefrierkombination, Mikrowelle, Außenrollläden

- Fußbodenheizung im Flur und in der Küche

- Abstellraum mit Waschmaschinenanschluss und Elektrik

- Gäste-WC

- Wohnzimmer mit Essbereich und Ofen, Außenrollläden

- Staumöglichkeit unter der Treppe

- große Fensterfront zum Garten

- offene Treppe ins Obergeschoss

- Laminat oder Fliesen



Obergeschoss:



- 3 Zimmer mit Außenrollläden

- innenliegendes Bad mit Wanne und Dusche, Rücklauferwärmung im Boden, elektrische Entlüftung

- Laminat oder Fliesen



Dachgeschoss:

- wohnlich ausgebaut mit ca. 46,15 m²

- Abstellraum mit Heizungsanlage aus 1999

- ein weiterer großer Raum mit Dachschrägen

- Dachfenster aus 2023



Außenbereich:

- südlich ausgerichtete Terrasse mit Markise

- Garten mit Wirtschaftsweg zu den Stellplätzen

- fester Stellplatz im Freien

- Vorgarten mit Platz für Fahrräder und Mülltonnen



Allgemein:

- Glasfaseranschluss

- überwiegend Außenrollläden

- kein Keller

Lagebeschreibung

Die Immobilie liegt lärmgeschützt in 2. Reihe an der L75 im Süden Barmstedts. Hier erledigen Sie alles per Rad oder zu Fuß. Ein Kindergarten, eine Grundschule und ein Gymnasium liegen nur 100-200 meter ohne notwendige Straßenquerung entfernt. Zum Einkaufen gelangen Sie mit dem Rad in nur 2 Minuten in die Innenstadt.



Barmstedt gilt als attraktive Kleinstadt in der Region und bietet perfekte Bedingungen für junge Familien. In unmittelbarer Nähe befinden sich zwei Banken und verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Vor Ort finden Sie auch eine gute gesundheitliche Versorgung. Ob Zahnarzt, Allgemeinmediziner oder Kinderarzt, Ergo- oder Physiotherapeuten, es gibt etliche Praxen in Barmstedt. Mehere Sportclubs garantieren zahlreiche Freizeitaktivitäten.



Die AKN sowie mehrere Busverbindungen bieten zudem eine gute öffentliche Anbindung nach Hamburg und in den Norden. Die A23 liegt mit den Anschluss-Stellen Horst und Elmshorn ca 10 Fahrminuten entfern.



Zur Erholung sind der Rantzauer See, die Schlossinsel und der Forst zu Fuß quasi direkt vor der Tür.

Sonstiges

Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Mieter wurden auf Innenaufnahmen der Wohn- und Schlafräume verzichtet.

