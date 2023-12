Individuelle Gewerbefläche im Zentrum von Rellingen zu vermieten!

In zentraler und bester Lage von Rellingen liegt diese geräumige Gewerbefläche im 2. OG eines Geschäftshauses.



Über ca. 115 m² erstreckt sich die mit Teppich ausgelegte Gewerbefläche, die derzeit in durch die Mieter in Büroräume und einen Flur abgeteilt wurde. Ein Rückbau zu einem Großraumbüro zum Mietende wird angedacht. Auf Wunsch kann die Raumeinteilung, jedoch mit Rückbauverpflichtung, übernommen werden. Eine Küche bietet Möglichkeiten für die Pause zwischendurch und die Bewirtung Ihrer Gäste. Im langen Flurbereich wäre eine Wartezone umsetzbar. Jeweils zwei Damen und Herren-WCs sind vorhanden. Im Haus ist ein Fahrstuhl vorhanden.



Diese schönen Räumlichkeiten bieten den perfekten Arbeitsplatz nach Ihren Vorstellungen! Im direkten Umfeld sind eine Apotheke, Banken, ein Steuerberatungsbüro, verschiedene Ärzte sowie diverse Firmen angesiedelt. Ausreichend öffentliche Parkplätze befinden sich in der unmittelbaren Nähe des Gebäudes.

Ausstattung

- helle Küche mit Wasseranschlüssen

- eingelassene LED Spots

- Fahrstuhl in das 2. OG

- Damen und Herren WC mit zwei Kabinen

- zwei Balkone

- öffentliche Parkplätze in der direkten Umgebung

Lagebeschreibung

Sie suchen den perfekten Standort für Ihr Gewerbe in Rellingen?



Rellingen ist ein attraktiver Standort für Gewerbetreibende, der viele Vorteile bietet. Die Büroetage befindet sich an der Hauptstraße, einer zentralen Lage in Rellingen. Diese Lage bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine gute Verkehrsanbindung und eine angenehme Umgebung. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen und Geschäften in der Umgebung, die potenzielle Kunden anziehen. Die Nähe zu anderen Gewerbebetrieben bietet auch Möglichkeiten für Kooperationen und Synergien.

Die Immobilie profitiert von ihrer Nähe zur Autobahn, die nur 0,4 km entfernt ist. Dadurch ist eine schnelle Anbindung an das Verkehrsnetz gewährleistet. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe, mit einer Bushaltestelle nur 0,09 km entfernt. Dadurch ist es für Geschäftspartner und Mitarbeiter einfach, die Büroetage zu erreichen.

Sonstiges

Es ist ein indexierter Mietvertrag mit einer Mindestmietdauer von mindestens 3 Jahren und jährlicher Verlängerung vorgesehen.

