Elmshorn - repräsentative Büroräume/ Wohnbüro in Toplage!

Modern arbeiten in komfortablem Altbau! Dieses 5-Raum-Büro inmitten der Innenstadt von Elmshorn bietet aufgrund des Grundrisses und der unmittelbaren Nähe zum Elmshorner Bahnhof die perfekte Voraussetzung für Mitarbeiter und Kunden.



Im 2. OG des historischen Gebäudes erstreckt sich eine charakteristisch und gleichzeitig neuwertig ausgestattete Bürofläche (IT-Anschlüsse in jedem Raum) über rund 140 m². Hohe Decken sowie viel Stuck und Pitch-Pine-Dielen verleihen den Räumen einen unverkennbaren historischen Charme. Die geräumige Küche mit Essbereich und angrenzendem kleinen Balkon ist ein gemütlicher Pausenort, dort lassen sich auch kleine Events perfekt vorbereiten. Für Kunden und Mitarbeiter stehen 2 Gäste-WCs zur Verfügung.



Alternativ eignet sich die Fläche auch in der Kombination als Wohnbüro, da zusätzlich ein Vollbad mit Waschmaschinenanschluss und Platz für einen Trockner zur Verfügung stehen. Im 4. OG befindet sich zudem ein Trockenraum.

Im Dezember 2023 wurden in diese Mieträume neue Fenster eingebaut.

Ein eigener Kellerraum rundet dieses Mietangebot ab.



Die Räume werden zum 1.1.2025 frei.

Ausstattung

- 5 Büroraume tlw. mit Schiebetür verbunden

- Vertrag für Glasfaseranschluss für 2024/2025 bereits fest mit der Stadt (e-net) vereinbart

- innenliegendes Wannenbad mit Anschluss für Waschmaschine

- neuwertig saniert

- Pitchpine Dielen, teilweise neu

- Stuck-Elemente

- Einbauküche mit Anschluss für Geschirrspüler

- eigener Kellerraum

- kleiner Balkon

- neue Gasheizung in 2016

- kein Fahrstuhl

Lagebeschreibung

Die Räume befinden sich nur eine Gehminute vom Bahnhof entfernt und liegen zentral, aber trotzdem ruhig in der Fußgängerzone von Elmshorn, die mit Ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten der Magnet für Elmhorner sowie das Umland ist.



Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg: In nur dreißig Minuten erreichen Züge den Hamburger Hauptbahnhof - Für den Autofahrer liegt Elmshorn direkt an der A23.

Der öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und Regionalbahnen wächst kontinuierlich.



Elmshorn ist eine leistungsfähige Kleinstadt innerhalb der Metropolregion Hamburg.

Einkaufsmöglichkeiten über den täglichen Bedarf hinaus sowie ein weitreichendes kulturelles Angebot durch Theaterbühnen und einem großen Kino, bietet viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.

Sonstiges

- Durchlauferhitzer

- Mindestmietzeit 3 Jahre

- die Mietpreise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer

- Staffelmiete ab 2. Jahr /3. Jahr mit 55,00, ab dem 3. Jahr 70,-- Euro Erhöhung

- der Verbrauchsausweis wurde vor dem Fenstertausch erstellt

- Parkplätze sind optional für 70,-- Euro zzgl. MwSt. mietbar

