Vermietete Gewerbeeinheit in Schenefeld bei Hamburg zu verkaufen

Angeboten wird eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss mit ca. 52 m² in einem Wohn- und Geschäftshaus dem Baujahr 1982. Die Gewerbefläche besteht aus einem unterteilten Hauptraum mit hellem Laminatboden, einer Teeküche sowie 2 WCs. Breite Fensterfronten zu den öffentlichen Stellplätzen gewährleisten optimale Präsenz und Werbemöglichkeiten.

Ein großer Kellerraum von ca. 18 m² ergänzt das Angebot.



Es besteht seit 2005 ein unbefristetes Mietverhältnis für die Gewerbefläche, das vom Käufer zu übernehmen ist. Die aktuelle Jahresnettokaltmiete liegt derzeit bei 7.800,00 Euro.



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ausstattung

- Gewerberaum im Erdgeschoss, aktuell als Kosmetikstudio genutzt

- Leichtbauwände zur Raumabtrennung zum Behandlungszimmer

- helles Laminat in Holzoptik

- große Deckenspots

- breite Fensterfronten

- Teeküche, Durchlauferhitzer

- eigene Therme

- 2 WCs

- großer, eigener Kellerraum mit Fenster, ca. 18 m², nicht beheizt

- Glasfaser

- kein eigener Stellplatz

- öffentliche Stellplätze vor der Tür



Flächenaufteilung:

- Gesamt ca. 52 m² Raum im EG inkl. Teeküche und WCs

- Kosmetikstudio ca. 35 m²

- Teeküche mit WC ca. 17 m²

Lagebeschreibung

Sie stellen besonders hohe Ansprüche an die Lage? Das Objekt bietet Ihnen mit allen Versorgungseinrichtungen in der direkten Nachbarschaft beste Kundenfrequenz sowie eine sehr gute Verkehrsanbindung. Eine Bushaltestelle liegt in unmittelbarer Nähe zur hier angebotenen Gewerbefläche.



Schenefeld liegt im Kreis Pinneberg und ist eine direkte Vorstadt der Metropole Hamburg, weshalb eine umfassende Infrastruktur gegeben ist: Ärzte, Apotheken und Schulen sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Gebrauch. Diverse Sporteinrichtungen und soziale Organisationen stellen dazu eine Bandbreite an Freizeitaktivitäten dar, so dass Schenefeld einen beliebten Lebensmittelpunkt darstellt.

Sonstiges

Insgesamt monatliches Hausgeld inklusive Heizkosten: 219,50 €

Instandhaltungsrücklage per 31.12.2022 : 1.817,57 €

