Zentral gelegen - Mehrfamilienhaus mit 3 Einheiten zu verkaufen!

Dieses um 1926 erbaute Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten steht auf einem voll überbautem Grundstück mit 437 m². Von den drei Einheiten sind zwei Wohnungen unbefristet vermietet. Die dritte Wohneinheit im 1. Obergeschoss mit ca. 120 m² und 4 Zimmern, wurde bereits renoviert und wird frei übergeben.



In den 60ern wurde das Wohnhaus nach hinten zweigeschossig um eine Backstube, Bodenräume und Dachterrasse mit Laube erweitert. In der Backstube befindet sich immer noch der große Backofen. Insgesamt besteht hier eine Lagermöglichkeit auf geschätzten 80 m².



Die aktuelle Gesamtjahreskaltmiete der zwei vermieteten Wohneinheiten beträgt 15.180,00 €.

Für die ca. 120 m² große und freie Wohneinheit im Obergeschoss ist eine Jahresnettokaltmiete von voraussichtlich 10.000,00 € denkbar. Aktuell führt der Zugang der dritten. Wohneinheit im Dachgeschoss über den Treppenhausflur, der gleichzeitig Wohnungsflur für die Wohneinheit 2 im Obergeschoss ist. Die Abgeschlossenheit der dritten Wohnung im Dachgeschoss lässt sich aber durch Umbauten erreichen.



Eine Übersicht der bisher baulichen Maßnahmen und weitere Informationen finden Sie unter "Sonstige Angaben".



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Ausstattung

Wohnung Nr. 1 im Erdgeschoss :



- 4 Zimmer mit ca. 120 m² Wohnzimmer, in zwei Räume abteilbar

- kleine Abstellkammer

- Heizungsraum mit eigener Therme

- Vollbad

- modernisierungsbedürftiger Zustand

- zugeordnete Garage

- vermietet seit 01.07.2021 aktuelle Jahreskaltmiete 9.480,00 € zzgl. 540,00 € Garage



Wohnung Nr. 2 im 1. Obergeschoss / Leerstand:



- 4 Zimmer mit ca. 120 m² Wohnfläche

- renovierter Zustand

- Laminat und Holzdielen

- Wannenbad

- Küche mit angrenzender Speisekammer

- eigene Therme

- Treppenhaus zur Wohneinheit 3 führt durch diese Einheit

- zugeordnete Garage



Wohnung Nr. 3 im Dachgeschoss:



- 3 Zimmer mit ca. 60 m², Schlaf und Wohnzimmer mit Gauben erweitert

- Küche

- Vollbad plus Dusche

- eigene Therme

- aktuell Zugang nur über Wohnungsflur von WE Nr. 2

- zugeordnete Garage

- vermietet seit 01.01.2013, aktuelle Jahreskaltmiete 4.560,00 € zzgl. 600,00 € Garage

- modernisierungsbedürftiger Zustand



Anbau:

- ehemalige Backstube im Erdgeschoss (großer Backofen vorhanden)

- Garagen alter Stall/ Abstellräume

- im Obergeschoss Boden - und Partyraum mit Zugang zur Dachterrasse mit Laube

- es sind drei Garagen auf dem Grundstück vorhanden

Lagebeschreibung

Barmstedt ist eine attraktive Kleinstadt mit über 10.000 Einwohnern, ca. 8 km nördlich von Elmshorn gelegen. Hier finden Sie alle Schulen, Kindergärten, Ärzte, gute Sport- und Freizeiteinrichtungen, gemütliche Gaststätten, schöne Wanderwege und gute Einkaufsmöglichkeiten. Fußläufig ist in zwei Minuten der Marktplatz zu erreichen. Hier befinden sich mehrere Supermärkte, Bäcker und Läden. Jeden Donnerstag findet auch ein Wochenmarkt statt.



Ein weiteres Highlight ist die Nähe zum Naherholungsgebiet Rantzauer See und dem Wald, der nur wenige hindert Meter entfernt liegt.



Örtliche Handwerksbetriebe sowie Einzelhandel bieten die überwiegende Zahl an Arbeitsplätzen. Da Barmstedt am Rande des so genannten "Hamburger Speckgürtels" liegt, gibt es eine große Anzahl von Berufspendlern.



Barmstedt gehört zum Gebiet des Hamburger Verkehrsverbundes und ist durch die Linie A3 der AKN (Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster) mit Elmshorn und Henstedt-Ulzburg verbunden. Der Anschluss an die Autobahn A 23 ist nur 8 km entfernt. Die A7 Richtung Norden ist in 20 Minuten erreicht.

Sonstiges

Die gemeinsame Auffahrt ist über ein Wegerecht mit dem Nachbarn geregelt.

Eine amtliche Wohnflächenberechnung liegt derzeit nicht vor.



Das Eternit-Dach stammt aus Anfang der 60er, als auch der Anbau der Backstube errichtet wurde.

1983 wurde die Fassade isoliert und verkleidet.

Die Wohnthermen stammen aus den Jahren 1993 -2018.



Die Abgeschlossenheit der Wohnung im Obergeschoss lässt sich durch Umbauten erreichen. Aktuell führt der Zugang über den Treppenhausflur, den sich Wohneinheit 2 und 3 teilen.

