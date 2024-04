Kapitalanlage - Ansprechende Wohnung mit Balkon in Elmshorner Citylage

Direkt im Zentrum von Elmshorn liegt diese moderne Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 8 Wohneinheiten.



Die Grundrisse sind großzügig gestaltet und entsprechen gehobenen Wohnbedürfnissen.

Eine offene Küche mit angrenzendem Wohn- und Essbereich, das Schlafzimmer, ein Gäste-WC und das Duschbad verteilen sich über ca. 69,64 m².



Ein bis zum Keller führender Fahrstuhl und ein sonnig ausgerichteter Balkon erhöhen zusätzlich den Wohnkomfort. Direkt am Haus befindet sich ein PKW-Stellplatz. Der Bahnhof liegt nur 3 Gehminuten von der Wohnung entfernt, diverse Buslinien starten in unmittelbarer Nähe.

Ausstattung

- Wohn- und Essbereich mit schickem Parkettboden

- offene, moderne Einbauküche mit hellen Fronten und E-Geräten

- Gäste-WC

- innenliegendes Duschbad mit Handtuch- und Fußbodenheizung

- Waschmaschinenanschluss im Bad

- Schlafzimmer mit hellem Laminat

- teilweise Außenrollläden

- PKW-Stellplatz vor dem Haus

- eigener Kellerraum

- vermietet seit 2022 für 655,00 € Kaltmiete p.M.

- monatliches Hausgeld 330,00 €

- aktuelle Erhaltungsrücklage 704,60 €

Lagebeschreibung

Elmshorn ist ein leistungsfähiges Mittelzentrum innerhalb der Metropolregion Hamburg. International bekannte Firmen bilden die wirtschaftliche Grundlage der mehr als 51.000 Einwohner zählenden Stadt. Aus mittelalterlichen Ursprüngen gewachsen zeigt sich Elmshorn heute als dynamische und moderne Stadt. Nur 30 km nordwestlich von Hamburg bildet Elmshorn mit einem Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland.

Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn an der A23. Der öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und Regionalbahnen wächst kontinuierlich.



Abgerundet wird das kulturelle Angebot durch drei Theaterbühnen sowie ein großes Kino. Zur weiteren Freizeitgestaltung bietet das ausgedehnte Radwegenetz in Elmshorn und Umland viele Möglichkeiten.

Sonstiges

Seit dem 15.10.2022 ist die Wohnung unbefristet vermietet (Indexmietvertrag).

Die Wohnung liegt in rückwärtiger Lage zum Innenhof des Gebäudekomplexes in der Elmshorner Innenstadt, nahe dem Bahnhof.



Seit 15 Jahren befindet sich die Wohnungseigentümergemeinschaft in einem schwebenden Verfahren aufgrund einer alten Bodenverunreinigung.

