Sichere Anlageimmobilie im Zentrum Elmshorns

Die von uns zu vermittelnde Wohnanlage wurde 1938 in massiver, konventioneller Bauweise mit einer Putzfassade errichtet.Das Gebäude wurde 1958 durch einen Anbau erweitert; es verfügt über 2 Hauseingänge sowie eine Erdgeschosswohnung mit separatem Eingang. Der vordere Hausbereich ist voll unterkellert; hier befinden sich die einzelnen Abstellrräume für die Wohnungen sowie der Hausanschlussraum und die Gasheizung aus dem Jahr 2009, die für die Beheizung und die Warmwasseraufbereitung sorgt. Ein großer überdachter Fahrradschuppen befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. In den letzten Jahren wurden kontinuierlich die Einbauküchen sowie die Fenster ausgetauscht und die Wohnungen renoviert. Die 9 Wohneinheiten bestehen aus je 2 bzw. 3 Zimmern. Die Mieten werden aktuell weit überwiegend von Ämtern gezahlt, so dass keine Mietausfälle zu befürchten sind.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 60.432,- EUR

Rendite: 4,17%

Faktor: 23,98

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- zentrale Lage, nur 500m zum Ortskern

- überdachter Fahrradschuppen auf dem Hof

Lagebeschreibung

Elmshorn ist eine Mittelstadt in Schleswig-Holstein. Das vorwiegend industriell geprägte Elmshorn ist die sechstgrößte Stadt des Bundeslandes. Die Stadt liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich von Hamburg an der Krückau, einem Nebenfluss der Elbe, sowie rund 80 Kilometer südwestlich von Kiel. Elmshorn ist Sitz der Kreisverwaltung des Kreises Pinneberg, der zur Metropolregion Hamburg gehört. Die Autobahn A 23 nach Hamburg ist nur wenige Fahrminuten entfernt und auch die Anschlüsse an das öffentliche Verkehrsnetz sind optimal. Sämtliche Schularten, Kindergärten, Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten werden im Umkreis von 1 km angeboten. Die hier angebotene Immobilie liegt nur etwa 500m vom Stadtzentrum Entfernt; also in sehr zentraler Lage, was von Vorteil für die Vermietung der Wohnungen ist.

Sonstiges

Fordern Sie ein ausführliches und kostenloses Exposé mit der genauen Adresse der Immobilie an!



Sie wollen über Immobilienangebote informiert werden, bevor sie hier öffentlich beworben werden? Nutzen Sie den Informationsvorsprung und bestellen Sie einfach unseren kostenlosen, wöchentlichen Newsletter auf: www.trepte-immobilien.de (kostenlos & unverbindlich)



***Sie haben ebenfalls eine Immobilie in dieser Lage zu verkaufen?***



Genau für Ihre Immobilie könnten wir den passenden Käufer haben!

Wir erhalten für jede Immobilie ca. 100 Anfragen, aber es kann immer nur einer kaufen!

Fragen Sie doch mal unverbindlich nach. Rufen Sie uns einfach an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@trepte-immobilien.de Mehr erfahren Sie auf: www.trepte-immobilien.de

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.