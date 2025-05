Attraktive Kapitalanlage: 3-Zimmer-Wohnung mit Südbalkon und Weitblick

Diese vermietete 3-Zimmer Wohnung befindet sich im 3. Obergeschoss eines ruhigen Mehrfamilienhauses mit insgesamt 24 Parteien in begehrter Lage von Barmstedt, unweit vom Stadtkern und doch wunderbar ruhig gelegen. Mit einer Wohnfläche von ca. 82m², einem gut geschnittenen Grundriss und einem sonnigen Süd-Balkon mit herrlichem Ausblick bietet diese Wohnung echtes Wohngefühl mit Potenzial. Das großzügige Wohnzimmer lädt zum Verweilen ein und öffnet sich zur Loggia mit Weitblick ins Grüne ideal für entspannte Nachmittage. Zwei weitere Zimmer bieten Raum für Rückzug oder Homeoffice. Die separate Küche ist funktional und mit einer Einbauküche ausgestattet, das Badezimmer mit Wanne bietet Raum zur Modernisierung nach eigenen Vorstellungen. Ein Kellerraum sowie ein gemeinschaftlicher Wasch- und Trockenraum runden das Angebot ab.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 7.680,- EUR

Rendite: 3.21%

Faktor: 31.12

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Südbalkon mit Weitblick

- großzügige Fensterflächen für viel Tageslicht

- gepflegte Wohnanlage

- solide Bausubstanz (Baujahr 1972)

- Teilmodernisiertes Wohnzimmer mit Laminatboden

- separate Küche mit Fenster

- Bad mit Badewanne

- großzügiger Grundriss mit drei Zimmern

- ruhige Wohnlage in Barmstedt

- Zentrale Anbindung an Nahversorgung und Infrastruktur

- familienfreundliches Umfeld

- Renovierungspotenzial zur Wertsteigerung

Lagebeschreibung

Die Wohnung befindet sich in ruhiger, gewachsener Wohnlage im beliebten Stadtteil Kastanienhof in Barmstedt (Kreis Pinneberg). Die Umgebung ist geprägt von gepflegten Mehrfamilienhäusern und großzügigen Grünflächen, die eine angenehme Wohnatmosphäre schaffen. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Ärzte sowie Schulen und Kindergärten sind fußläufig erreichbar. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut sowohl der Bahnhof Barmstedt (AKN) als auch verschiedene Buslinien sorgen für eine schnelle Erreichbarkeit der umliegenden Städte, insbesondere Elmshorn und Hamburg. Die Autobahn A23 ist in wenigen Fahrminuten erreichbar und gewährleistet eine gute Anbindung an die Hamburger Innenstadt sowie an die Nordseeküste. Für Naturliebhaber bietet die Lage einen hohen Freizeitwert: Der Rantzauer See, mehrere Spazier- und Radwege sowie zahlreiche Naherholungsgebiete befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Insgesamt handelt es sich um eine äußerst attraktive Mikrolage mit hervorragender Infrastruktur in einem ruhigen, familienfreundlichen Wohnquartier.

Sonstiges

