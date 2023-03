Bürofläche mit repräsentativem Ambiente in direkter Citylage

Diese in massiver Bauweise errichtete Immobilie besticht durch ihren Altbaucharme! Wunderschöne Elemente aus der Zeit der Jahrhundertwende (19./20. Jh) - ob klassische Heizkörper, hochwertiges Parkett, große Schiebetüren, hohe Decken oder eingefärbte Glaselemente in den Zimmertüren - sämtliche Details vermitteln im Zusammenhang mit der Komplettrenovierung einen sehr stilvollen Gesamteindruck. So bieten Sie Ihren Kunden und Mandanten sowie auch Ihren Mitarbeitern eine besondere Atmosphäre.



Die Gewerberäume befinden sich in der ersten Etage des 1900 erbauten Wohn- und Geschäftshauses, die über das ebenfalls gepflegte Treppenhaus zu erreichen ist. Die Räumlichkeiten wurden komplett renoviert, inklusive neuer Küche und neuen WCs. Die gesamte Nutzfläche verteilt sich auf ca. 173,38 m², zuzüglich einem großen Kellerraum. Eine Nutzung ist auch als Praxis- oder Bürogemeinschaft denkbar.



Ein oder zwei Stellplätze können optional für monatlich 60,- € zzgl. Umsatzsteuer angemietet werden. Eine Anmietung der Büro- oder Praxisräume ist per sofort möglich.



Mit Anfrage des Objektes wird Ihnen der 360° Rundgang zu gesendet!

Ausstattung

Die angebotenen Mieträume verfügen über folgende Ausstattungsmerkmale:

- aufgearbeitetes Parkett in fast allen Büros (Raum 2 & 8 Vinylplanken)

- eine neue Küche

- zwei neue WCs

- klassische Heizkörper

- Kunststofffenster mit Isolierverglasung

- repräsentatives Treppenhaus (2016 saniert)

- IT in fast allen Räumen (CAT-Anschlüsse)

- sehr großer Kellerraum (Nr. 11)

- neue Gasheizung in 2023

Lagebeschreibung

Die Mieträume befinden sich nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und liegen zentral zu Beginn der Fußgängerzone Königstraße in Elmshorn, die viele Einkaufsmöglichkeiten bietet.



Interessant für Kunden, Patienten und Mitarbeiter sind auch die diversen Haltestellen mehrerer Buslinien in unmittelbarer Nähe. Insbesondere die Königstraße bietet neben Filialgeschäften auch spezielle Einzelhandelsläden jeglicher Art. Sämtliche Geschäfte für Dinge des persönlichen Bedarfs sowie Ärzte und Apotheken befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Sonstiges

- im ersten Quartal 2023 wird eine neue Gasheizungsanlage installiert

- die Mindestmietdauer beträgt 3 Jahre

- es ist eine Staffelmiete mit 55,--Euro Erhöhung für die ersten beiden Jahre vorgesehen,

im 4.-6. Jahr 105,--Euro

- alle Preise verstehen sich zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer

- der im Grundriss abgebildete Hausmeisterraum vor dem Eingangsbereich gehört nicht

zum Mietangebot

