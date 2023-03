Stabile Wertanlage! Vermietetes Wohn- und Geschäftshaus in direkter Innenstadtlage

Das vermietete Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Gewerbeeinheiten und drei Wohnungen liegt in direkter Innenstadtlage und umfasst insgesamt ca. 296 m² Grundstücksfläche, aufgeteilt auf zwei Flurstücke in verschiedenen Grundbüchern. Um 1946 wurde das typische Stadthaus erbaut und laufend liebevoll instand gehalten. Die Wohnungen und Gewerbeeinheiten befinden sich in einem gepflegten und zeitgemäßen Zustand, bei dem der besondere Altbaucharme erhalten geblieben ist. So wurde die Ölheizung im Keller 2015 erneuert, Bäder innerhalb der letzten 10-15 Jahre sowie Bodenbeläge getauscht und die Elektrik teilweise bereits überarbeitet.



GE 1 im EG Links mit ca. 83,37 m² - Kaltmiete 1.200,00 €, gekündigt zum 31.10.2023

GE 2 im EG Rechts mit ca. 63,56 m² - Kaltmiete 950,00 €, Mietbeginn 01.11.2020



WE 1 im 1. OG mit ca. 88,36 m² - Kaltmiete 670,00 €, Mietbeginn 01.11.2017

WE 2 im 2. OG mit ca. 88,36 m² - Kaltmiete 720,00 €, Mietbeginn 01.03.2022

WE 3 im 3. OG mit ca. 88,36 m² - Kaltmiete 445,00 €, Mietbeginn 01.06.2008

Ausstattung

Allgemein:

- Viessmann Ölheizung aus 2015

- Keller

- Hinterhof mit Platz für Mülltonnen und Fahrräder

- 2-fach isolierverglaste Fenster, aus Kunststoff oder Holz

- Elektrik überwiegend überarbeitet

- hohe Decken in den Wohneinheiten

- kein Fahrstuhl





Gewerbeeinheit 1:

- große Ladenfläche mit beleuchteter Außenvitrine

- erneuerte Elektrik

- innenliegendes WC

- 3 Eingänge zur Einheit

- Kühlraum

- Personalküche

- heller Vinylboden in Holzoptik





Gewerbeeinheit 2:

- 1 Verkaufsraum

- Schaufenster über gesamte Ladenbreite

- rückwärtig gelegener Werkstattbereich / Lagerraum mit Wasseranschluss

- kleines WC





Wohneinheit 1:

- 4 Zimmer, davon 2 Schlafzimmer sowie ein Wohn- und Esszimmer mit hübscher Doppelflügeltür als Durchgang

- charmante, aufgearbeitete Einbauschränke mit viel Stauraum

- modernes Duschbad mit Waschmaschinenanschluss (2013)

- Einbauküche mit E-Geräten

- überwiegend Teppich



Wohneinheit 2:

- 4 Zimmer, davon 2 Schlafzimmer sowie ein Wohn- und Esszimmer mit hübscher Doppelflügeltür als Durchgang

- Duschbad mit Waschmaschinenanschluss

- einheitlicher Vinylboden in Holzoptik mit weißen Fußleisten

- Einbauküche

- großer Flur



Wohneinheit 3:

- 4 Zimmer

- weiß gefliestes Duschbad mit elektrischem Handtuchheizkörper

- innenliegendes Gäste-WC

- Küche mit angrenzendem Abstellraum

Bei einem Mieterwechsel in der WE 3 würden sich zur Optimierung des Mietzinses leichte Renovierungsarbeiten empfehlen

Lagebeschreibung

Das gepflegte Wohn- und Geschäftshaus befindet sich nur wenige Meter fußläufig vom Bahnhof entfernt, am Anfang der beliebten Fußgängerzone von Elmshorn. In der belebten Innenstadt angesiedelt sind mehrere Drogerien und Parfümerien, Banken, eine skandinavische Modekette, das Modehaus Ramelow und weitere vielfältige Lädchen mit individuellem Charme. Die dynamische Mittelstadt liegt nur 30 km nordwestlich von Hamburg und hat jetzt schon ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern. Damit spielt sie wirtschaftlich sowie im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland. Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. Elmshorn liegt im Bereich des HVV. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn mit eigener Abfahrt an der A23.

Sonstiges

Grundstück Flur 25/2 - 66 m² - Erbbaugrundstück

Grundstück Flur 25/1 - 230 m²



Das Flurstück 25/2 mit ca. 66 m² ist ein Erbbaugrundstück.

Der Erbbauzins beträgt 1.029,72 € pro Monat und läuft bis zum 31.03.2062. Die Höhe des Erbbauzinses ist an das prozentuale Verhältnis eines Beamtengehaltes gekoppelt.

