Ladenlokal in direkter Citylage von Elmshorn zu vermieten!

Diese Ladenfläche liegt in einem historischen Wohn- und Geschäftshaus inmitten der Fußgängerzone von Elmshorn, mit einer Gesamtfläche von 83,37 m². Im vorgebauten Schaufenster lassen sich Produkte und Dienstleistungen bestens präsentieren. Die offene Ladenfläche lässt sich nach Ihren Vorstellungen optimal gestalten. Sie gelangen am Eingangsbereich, der auch mit einer zusätzlichen beleuchteten Außenvitrine ausgestattet ist, über ein paar Stufen in die Verkaufsfläche. An den Wänden befindet sich bereits ein großzügiges Regalsystem, das eine flexible Ausrichtung zulässt.



Der Laden wartet auf Ihre Geschäftsidee. Eine Gastronomie oder einen Friseursalon schließen die Eigentümer jedoch aus.



Die Fläche steht grundsätzlich ab dem 01.11.23 zur Verfügung, eine frühere Anmietung ist nach Absprache aber möglich.

Ausstattung

- Ladenfläche mit zahlreichen Vorrichtungen für Hängeregale

- moderner Vinylboden in Holzoptik

- abgehängte Decke mit eingelassenen Tageslichtlampen

- separater kleiner Kühlraum, zuletzt als Abstellfläche genutzt

- Wasseranschluss innerhalb der Ladenfläche

- innenliegendes WC

- Hintereingang

- Personalraum

- nach Absprache kleine Lagerfläche im Keller möglich

Lagebeschreibung

Das Wohn-und Geschäftshaus befindet sich nur wenige Meter fußläufig vom Bahnhof entfernt. Durch den starken Pendlerstrom und die nebenliegenden Banken, wird dieser Teil der Fußgängerzone besonders stark frequentiert.



Nur 30 km nordwestlich von Hamburg liegt die dynamische Mittelstadt Elmshorn. Schon jetzt hat Elmshorn ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern und spielt damit im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland.

Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn an der A23.

Elmshorn liegt zudem im Bereich des HVV.

