Industrie- und Logistikhalle im Gewerbepark mit direktem Anschluss zur BAB 23

Zum Angebot steht diese Neubau-Industrie- und Logistikhalle Nr. 2, direkt an der BAB23 (Pinneberg Nord). Die Halle kann kurzfristig angemietet werden.



Größe der Halle:

Halle/ Mitte Nr. 2 circa 120 m² (6,12 x 19,44 m)



Die Fläche kann als klassische Lager-, Produktions-, Service- und Gewerbeflächen genutzt werden.



Pro Halle gibt es zwei feste Stellplätze. Weitere Stellplätze können optional angefragt werden.



Die Hallen wurden in Niedrig-Energiebauweise (KfW55) erstellt - dies führt zu geringen Verbrauchskosten.



In der Ausstattung inbegriffen sind eine Fußbodenheizung und je ein Rolltor (Größe 4x4 Meter). Nähere Details - siehe AUSSTATTUNG.



Auf eigene Kosten kann der Mieter ein Plateau mit weiterer Nutzfläche errichten.

Ein Mietbeginn ist nach Absprache kurzfristig möglich



Interessiert Sie unser Angebot?



Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ausstattung

KURZ ZUSAMMENGEFASST:



- Fußbodenheizung

- Rolltor (4x4 Meter)

- 2 feste Stellplätze pro Halle, weitere Parkplätze vorhanden

- Außenbeleuchtung, LED, Park- und Flächenbeleuchtung durch ca. 4 m hohe

Mastleuchten

- Regalstiellast max. 40 KN

- Gabelstapler Kategorie G3 mit 33 KN Radlast möglich

- Flächenlast 50 KN/m²

- Stahl-Einfassungsprofil 4,00 x 4,50 (lichte Einbauöffnung)

- F30 Trennwand zwischen den Hallen

- Notausgangstür

- Isofassade d =120 mm

- Kern der Isopaneele Polyurethan- Hartschaum, FCKW und HFCKW frei

- Hallenoberbau mit Satteldach 7 ° Neigung

- Dacheindeckung aus "ISO-Sandwichpaneelen" mit 120 mm Dämmkern (DL 1160/ 0,20 W//(m²°K))



Eine detaillierte Baubeschreibung stellen wir Ihnen gern gesondert zur Verfügung.







.

Lagebeschreibung

Neuer Gewerbepark in Borstel-Hohenraden



Die Gemeinde Borstel-Hohenraden hat ein neues Gewerbegebiet an der A23, vor den Toren Pinnebergs.



15 Unternehmen werden in das neue Gewerbegebiet ziehen.



Die Hallen befinden sich in sehr guter Lage mit direkter Autobahnanbindung (BAB23, Pinneberg-Nord). Gute ÖPNV-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden.

Sonstiges

GUT ZU WISSEN:



- Aufgrund der Traufhöhe (6,975 m) kann sich der Mieter auf eigene Kosten ein Plateau mit weiterer Nutzfläche, z.B. für Arbeitsplätze, errichten

- Mietbeginn KURZFRISTIG MÖGLICH, Mindestmietlaufzeit 3 Jahre

- Das Außengelände ist videoüberwacht





ALLGEMEIN:



- PV Anlage Q-Cell, 350 W Module

- 4 Wallbox-Anlagen stehen auf dem Gelände zur Verfügung

- 2 PKW-Stellplätze pro Halle



Mietpreise verstehen sich als Nettomietpreise, jeweils zzgl. Betriebskosten und der gesetzlich geltenden MwSt. , es ist ein 3-jähriger Mindestmietzeitraum vorgesehen.



Bei den Flächengrößen handelt es sich um circa-Angaben.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.