Kapitalanlage! Attraktives Reihenhaus mit zuverlässiger Mieterin zu verkaufen

Dieses gepflegte Mittelreihenhaus aus dem Jahr 1978 wurde 2014 von der jetzigen Eigentümerin gekauft und schon weitläufig modernisiert. So wurden Bäder und Küche im Zuge dessen bereits mit neuen Wasserleitungen sowie teilweise auch mit neuer Elektrik versehen. Die Fenster sind dreifach verglast und wurden ebenfalls 2014 getauscht.



Mit allen Grundstücksanteilen beträgt die zugehörige Fläche insgesamt 408 m², davon entfallen 286 m² als Grundstück auf Haus und Garten. Die Wohnfläche beträgt circa 88,04 m² zuzüglich einer großzügigen Nutzfläche im Keller.



Durch das Flachdach stehen 2 Vollgeschosse ohne Dachschrägen zum Wohnen zur Verfügung. Im großzügigen Wohnzimmer verbindet eine praktische Glasschiebetür den Essbereich mit der Küche. Der offene Treppenaufgang sowie ein Gäste-WC liegen im abgetrennten Flurbereichen. Das Obergeschoss besteht aus 3 weiteren Zimmern, einem Duschbad sowie einem separaten Abstellraum. Ein Highlight ist der große Partyraum im Keller, hier wurde ein gemütlicher Bereich für Hobby und Gäste geschaffen.



Im Außenbereich finden sich sowohl vor, als auch hinter dem Haus eine überdachte Terrasse. Der Außenzugang zum Keller am Vordereingang des Hauses wurde dazu mit einer kleinen Veranda überbaut. Der Garten, mit Zierteich und eigenem Brunnen, ist ebenfalls ein wahres Schmuckstück. Man merkt sofort, dass auch hier die Pflege mit liebevoller Sorgfalt stattfindet.



Eine Garage mit Elektrotor rundet das Immobilienangebot ab.



Der Verkauf wird in Verbindung mit einem lebenslangen Wohnrecht für die Verkäuferin abgewickelt. Dafür ist eine monatliche Nettokaltmiete von €800,00 zzgl. Nebenkosten angedacht. Sie erhalten also nicht nur eine tolle Immobilie, sondern auch ein langjähriges Mietverhältnis, mit der Sicherheit, dass Ihr Mieter das Haus weiter wie sein eigenes pflegt.

Ausstattung

Erdgeschoss:

- Küche mit erhöhtem Backofen, Induktionsherd, großer Kühlschrank, neue Elektrik

- Verbindung Küche zum Wohn-Esszimmer /Glasschiebetür



Obergeschoss:

- Duschbad im Obergeschoss mit Handtuchheizkörper

- Begehbarer Kleiderschrank im kleinen Zimmer ( -rückbaufähig)



Allgemein:

- Fenster dreifach verglast aus 2014

- Bäder neu, mit neuen Wasserleitungen, Bad oben auch neue Elektrik

- Außenrollladen überwiegend elektrisch

- überdachte Terrasse (vorne und hinten aus 2014)

- Garten liebevoll angelegt, kleiner Teich, Gartenbrunnen vorhanden

- Feuerwehrrettungsweg hinter dem Garten (halber Wall gehört noch zum Grundstück)

- Vollkeller trocken (Betonwanne)

- Außenzugang Keller überbaut mit kleiner Holzveranda

- Glasfaseranschluss im Haus

- Dichtigkeitsprüfung 2009 durchgeführt

- Garage mit Elektrotor

- Heizung 25 Jahre alt

Lagebeschreibung

Das Objekt liegt in beliebter Wohngegend von Kölln-Reisiek

Kölln-Reisiek ist eine eigenständige Gemeinde mit ca. 2500 Einwohnern. Eine Grundschule, Kindergarten, Bäcker und verschiedene Sportangebote befinden sich direkt vor Ort. Den Kindergarten und die Grundschule erreichen Ihre Kinder nach 800 m, ohne die Straßenseite wechseln zu müssen.



Ein Penny Markt liegt in 2 km Entfernung, weitere Geschäfte, Ärzte, Apotheken und alle sozialen Einrichtungen befinden sich im naheliegenden Elmshorn.



Die Autobahnanbindung an die A23 nach Hamburg ist in 5 Minuten erreicht. Die Buslinie 6500 fährt stündlich, eine Haltestelle befindet sich in fußläufiger Nähe. Ein gemütliches Café mit Poststation und der schöne Friedhofspark sind ebenfalls in Kölln-Reisiek gelegen.

Sonstiges

Die Reihenhausanlage ist real geteilt, daher fallen weder Hausgeld noch Instandhaltungsrücklage an.

