Top Gewerbegrundstück, z.B. Seniorenresidenz o. Kleingewerbe, 5.537 m², hervorragende Ortsrandlage

Wir bieten Ihnen hier z.B. für den Bau einer Seniorenresidenz oder einer kleinen, exklusiven Hotelanlage ein traumhaftes Baugrundstück in absolut ruhiger naturnaher Ortsrandlage.



Das Top-Grundstück ist etwa 5.537 m² groß und liegt verkehrsgünstig am Ortsrand mit freiem Blick auf Wiesen und Weiden. Das gewachsene Umfeld mit neuwertigen Geschosswohnungsbauten, sowie Einfamilien- und Doppelhäusern, lässt keine Wünsche offen. Ideale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, an die Autobahn und zu den Einkaufsmöglichkeiten im Ortskern bzw. im angrenzenden Tornesch sind gegeben.



Das schöne nach Süd-West ausgerichtete Grundstück ist voll erschlossen und aktuell mit Altbestand (ein Einfamilienhaus sowie ein kleines Siedlungshaus und einem Doppelcarport) bebaut. Aufgrund des Grundstückszuschnitts und des vorhandenen Baumbestands lässt sich hier unserer Ansicht nach ein Gebäude als gewinkelter Block oder in versetzter Bauweise mit PKW-Außenstellplätzen errichten. Die Beschaffung der genauen Informationen zur tatsächlichen Bebaubarkeit obliegt dem Kaufinteressenten.



Laut aktueller Auskunft liegen für das Grundstück keine Einträge im Baulastenverzeichnis und im Altlastenkataster vor. Eine aktuelle Liegenschaftskarte ist vorhanden.



Das Betreten des Grundstücks ohne unsere Begleitung ist ausdrücklich untersagt! Das Grundstück ist kameraüberwacht.



Wenn Sie sich dieses besondere Grundstück" sichern möchten, kontaktieren Sie uns gerne unter Angabe Ihrer vollständigen Anschrift, Email und Telefonnummer. Wir freuen uns auf einen Ortstermin mit Ihnen.

Ausstattung

* Es gilt §34 Baugesetzbuch (Orientierung an der nachbarschaftlichen Bebauung)

* Traumhafte Ortsrandlange

* Altbestand vorhanden (Die Freilegung und die damit verbunden Kosten trägt der Käufer)



Geschätze Bebauungsmöglichkeit:

* Ein bis zwei Baukörper

* Zwei bis drei Vollgeschosse mit Staffel

Für belastbare Details wenden Sie sich bitte an die Bauleitplanung des Bauamts Pinneberg.

Lagebeschreibung

Heist liegt an der B431 zwischen Wedel in 7 km und Uetersen in 3 km Entfernung, die Hamburger Stadtgrenze liegt in nur 12 km und die Pinneberger Stadtgrenze in nur 9 km Entfernung zu diesem einzigartigem Anwesen. Heist grenzt an die Gemeinden Appen, Haseldorf, Haselau, Moorrege und Hetlingen im Kreis Pinneberg am Rande der Haseldorfer Marsch. Der Flugplatz Uetersen und das angrenzende Tävsmoor befinden sich in ca. 4 km Entfernung, zur Elbe sind es nur 8 km.

Am Ort befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Supermarkt, darüber hinaus gibt es eine Postfiliale, zwei Apotheken, eine Praxis für Physiotherapie und ein Ärztehaus mit einem breiten Angebot an medizinischen Leistungen. Für die Kleinen gibt es am Ort zwei KITAS und eine Grundschule. Ergänzend sind im nahen Uetersen eine Vielzahl an Geschäften, Ärzten und sämtliche Schulformen vorhanden. Die Regio Kliniken Pinneberg und Elmshorn befinden sich ebenfalls in nur 12 bzw. 15 km Entfernung.

Die Infrastruktur könnte somit kaum besser sein.

Sonstiges

