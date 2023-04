360° Rundgang - Geräumige Lager- oder Bürofläche an der A23 zu vermieten!

Die Fläche befindet sich im 1. Obergeschoss eines Gebäudes mit mehreren gewerblichen Einheiten, direkt an der A23 Abfahrt Pinneberg Nord im Gewerbepark. Die Einheit bietet eine Gesamtfläche von ca. 400 m², aufgeteilt auf 2 Räume.



Die Lagerräume sind über eine Außentreppe erreichbar. Der hintere Raum ist nicht beheizbar und liegt frei unter der Dachkonstruktion. In der vorderen Fläche befinden sich mehrere Heizkörper, und Fenster hier wurde die Decke bereits abgehängt.



Eine Untervermietung von Teillagerflächen ist vorstellbar. Auch ein Umbau zu Büroräumlichkeiten ist denkbar, der Mietzins würde sich in Anlehnung an der Investitionsvolumen verändern oder Kosten müssen vom Mieter getragen werden. Sprechen Sie uns gerne an!



Die Anmietung kann ab sofort erfolgen!

Ausstattung

- alle Räume mit Fenstern

- Leuchtstoffröhren auf der gesamten Fläche

- abgehängte Decke

- zahlreiche Parkplätze direkt vor dem Eingang

- derzeit kein WC oder Wasseranschluss

- kein Aufzug

Lagebeschreibung

Mikrolage: Im direkten Umfeld finden sich zahlreiche Gewebe- und Industrieflächen wie Büros, Tierbedarf, TÜV Nord und Werkstätten sowie Supermärkte. Die Räumlicheiten befinden sich in sehr guter Lage mit direkter Autobahnanbindung (BAB23, Pinneberg-Nord). Gute ÖPNV-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden.



Pinneberg liegt im Nordwesten von Hamburg, nur ca. 18 km von der Hansestadt entfernt und hat mittlerweile über 42.000 Einwohner. Hier zu Leben ist ein hervorragender Kompromiss zwischen der familiären Pinneberger Gemütlichkeit und dem bunten Treiben der Hamburger Großstadt. Die Gewerbefläche liegt direkt an der A23, Abfahrt Pinneberg Nord. Autofahrer erfreuen sich an der Nähe zur A23, über die Sie in nur ca. 25 Minuten die Hamburger Innenstadt erreichen.

Sonstiges

Die Fläche steht ab sofort zur Vermietung frei.

Über das geplante Investitionsvolumen hinaus oder bei sehr speziellen Anforderungen muss sich der Mieter finanziell beteiligen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.