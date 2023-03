Gewebefläche in zentraler Lage von Elmshorn

In fußläufiger Nähe zur Innenstadt und dem Elmshorner Bahnhof ist diese Gewerbefläche in einem Wohn- und Geschäftshaus gelegen.



Über rund 53,94 m² verteilt sich die Fläche im Hochparterre, die über wenige Treppenstufen zu erreichen ist. Zuletzt wurde die Praxis zur optischen Raumaufteilung mit einem Lamellenvorhang in zwei Bereiche eingeteilt. LED-Spots und ein hübscher Vinylboden schaffen eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Ein gefliestes Duschbad und eine Teeküche stehen ebenfalls zur Verfügung.



Die Fläche eignet sich ideal für Ihre Neueröffnung als Praxis, Büro oder Atelier!

Ausstattung

- Großraumbüro mit Vinylboden in Holzoptik

- LED-Spots an der Decke zur Ausleuchtung

- kleine Teeküche mit 2er Herdplatte und Kühlschrank

- Duschbad mit WC in weiß/blau gefliest

- hell gestaltetes Treppenhaus

- PKW Stellplätze auf dem Hof oder an der Straße

- kein Fahrstuhl

Lagebeschreibung

Nur 30 km nordwestlich von Hamburg liegt die dynamische Mittelstadt Elmshorn. Schon jetzt hat Elmshorn ein Einzugsgebiet von ca. 120.000 Einwohnern und spielt damit im kulturellen, schulischen, medizinischen und privaten Versorgungsbereich eine wichtige Rolle für das Umland.



In Elmshorn befinden sich diverse Gemeinschaftsschulen, Kindergärten und Grundschulen sowie auch eine Privatschule. Es gibt viele Vereine mit großem Sport- und Freizeitangebot. Einkaufsmöglichkeiten sind in der ganzen Stadt vorhanden. Insbesondere die Königstraße bietet neben vielen Filialgeschäften auch spezielle Einzelhandelsläden und Praxen jeglicher Art. Sämtliche Geschäfte für Dinge des persönlichen Bedarfs sowie Ärzte und Apotheken befinden sich in der unmittelbaren Nähe.



Fußläufig ist das Objekt vom Bahnhof binnen wenigen Minuten zu erreichen. Interessant für Großstadtpendler ist die direkte Zugverbindung nach Hamburg. In nur dreißig Minuten erreicht der Zug den Hamburger Hauptbahnhof. Und für den Autofahrer liegt Elmshorn an der A23.

Sonstiges

Es ist eine Mindestmietdauer von 2 Jahren mit jährlicher Verlängerung angedacht. Verfügbar ab dem 01.04.2023. Büroeinheit: V, 117,2 kWh/(m²a), Gas

