Einfamilienhaus mit vermieteter Wohneinheit in Pinneberg zu verkaufen!

Diese Immobilie in Pinneberg-Süd wurde 1960 gebaut und 1982 um einen Anbau im Erdgeschoss erweitert. Seitdem wurden bereits Maßnahmen wie ein Vollwärmeschutz oder auch der Einbau neuer Fenster im Erdgeschoss vorgenommen. Die Elektrik wurde vor ca. 11 Jahren erneuert.



Das Haus wird zur Zeit in drei getrennten Einheiten bewohnt, zwei im Erdgeschoss sowie eine langfristig vermietete Einheit im Dachgeschoss. Der Mieter wird auch nach dem Eigentümerwechsel dort wohnen bleiben, das Erdgeschoss wird frei übergeben.



Ursprünglich wurde die Einheit im Erdgeschoss im Ganzen genutzt. Durch eine minimale bauliche Veränderung wurden zwei Einheiten geschaffen, ein Rückbau wäre ohne Probleme möglich.



Die gemütliche Wohnung im Dachgeschoss mit 2,5 Zimmern verfügt über einen eigenen Eingang. Die Ausstattung ist eher einfach gehalten, nennenswerte Modernisierungen haben bisher nicht stattgefunden. Die Fenster sind 2-fach verglast und wurden 1982 eingebaut. Die Elektrik ist aus dem Baujahr. Das Wannenbad und die Küche sind zweckmäßig eingerichtet, die E-Geräte in der Küche sind teilweise Eigentum des Mieters.



Der Garten mit Gartenhäuschen und Rasenfläche ist pflegeleicht angelegt. Eine Doppelgarage komplettiert das Angebot.

Ausstattung

- Zweifamilienhaus, Baujahr 1960, Anbau 1982

- Dach aus 1982

- Haupthaus mit Vollkeller

- Keller mit Außenzugang

- Ölheizung, ca 20 Jahre alt

- Vollwärmeschutz

- neue Fenster im EG 3-fach verglast

- Elektrik im EG erneuert vor ca. 11 Jahren

- Stromzähler für EG und OG getrennt

- 2 Garagen





Erdgeschoss:

Einheit I

- offener Küchen,- Wohn- und Essbereich

- Schlafzimmer als Durchgangszimmer

- Kaminanschluss

- Bad mit Dusche und Badewanne

- Gäste-WC

- Terrasse



Einheit II

- Eingang über die Terrasse

- Wohnzimmer mit offener Küche

- Schlafzimmer

- Wannenbad

- Zugang in den Keller



Dachgeschoss

- seit 1995 vermietet

- Fenster aus 1982

- Elektrik aus Baujahr

- eigener Eingang mit kleinem Windfang

- Wohnzimmer

- 2 Schlafzimmer

- altes Wannenbad

- einfache Küchenausstattung

Lagebeschreibung

Die Lage ist für Pendler geradezu ideal. In unmittelbarer Nähe zur Autobahn 23 und zum S-Bahnhof Pinneberg Thesdorf bietet dieses Haus eine sehr gute Erreichbarkeit.



Nur wenige Kilometer von Hamburg entfernt und mit dem Auto oder S-Bahn in kürzester Zeit erreichbar, ist Pinneberg auch bei der Großstadtnähe eine Stadt mit ausgeprägtem Eigenleben sowie hohem Wohn- und Freizeitwert. In der noch überschaubaren Mittelstadt wohnt man verhältnismäßig ruhig im Grünen, findet aber dennoch alle Einrichtungen am Ort vor, die der Bürger in einer Stadt nicht missen möchte. Alle Schularten, auch eine integrierte Gesamtschule, sind in der näheren Umgebung vorhanden. Überdies brauchen die Pinneberger auf die Annehmlichkeiten der nahen Großstadt nicht zu verzichten, ohne jedoch deren Nachteile mit in Kauf nehmen zu müssen. Die weltbekannten kulturellen Einrichtungen der Metropole liegen "vor der Tür". Das gleiche gilt für den Flughafen Fuhlsbüttel, den Hafen und den Elbtunnel.

Sonstiges

Die Wohnung im Dachgeschoss ist für 730,- €/p.m. pauschal inkl. der Garage vermietet, eine Nebenkostenabrechnung erfolgt nicht.

