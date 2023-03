Norderstedt (em/kv) Die Sachverständigengemeinschaft Wulf und Kollegen ist ein Zusammenschluss von Dipl.-Sachverständigen und promovierten Gutachtern, die mit ihrer Erfahrung aus der Immobilienbranche die beste Expertise für eine Immobilienbewertung mitbringen.



„Wir erstellen Verkehrswertgutachten nach §194 BauGB“, erläutert Helke Wulf, selbst diplomierte und zertifizierte Sachverständige. „Diese Gutachten dienen Privatpersonen z.B. für den Verkauf, werden für Scheidungs- und Erbauseinandersetzungen benötigt oder um in der Zukunft liegende Erbschaften vorzubereiten. Gerade für Fälle wie Scheidung, Erbschaft, Erbbaurechtsbewertungen ist höchste Fachkompetenz gefragt. „Wir sind mit unserer Firma Krone Immobilien auch als Immobilienbüro in der Region tätig. Damit verfügen wir bereits über enorme Marktkenntnisse, die aber nur durch unsere Qualifikation als geprüfte Sachverständige mit dem notwendigen Spezialwissen zu einer sach- und fachgerechte Immobilienbewertung führen,“ so Rüdiger Wulf, ebenfalls Dipl.-Sachverständiger und Inhaber der Firma Krone Immobilien. „Alles andere kann man, sollte man aber nicht in Erwägung ziehen, wenn es um so etwas Wichtiges Sachverständigengemeinschaft Wulf & Kollegen Die Experten für Immobilienbewertung wie die Bewertung seines Immobilienvermögens geht.“ Abgesehen von Privatpersonen sind Verkehrswertgutachten natürlich auch für Unternehmen eine wichtige Basis für die Vorbereitung des Unternehmensverkaufs oder der Nachfolgeregelung. Gutachten dieser Art werden z.B. von Gerichten beauftragt, von Rechtsanwäl- ten, Steuerberatern, Kirchen oder Kommunen, also all denen, die einen belastbaren Wert ihres Immobilienportfolios benötigen. Nicht jede Wertermitt- lung bedarf aber eines gerichtsfesten Gutachtens.



Die Sachverständigengemeinschaft Wulf und Kollegen erstellt auch sogenannte Kurzgutachten, bei denen der Analyseaufwand geringer ist, Marktwerteinschätzungen oder berät Immobilienkäufer. Diese stehen häufig vor der Frage, ob die Immobilie, die sie kaufen möchten, das Geld auch wirklich wert ist, ob und wenn ja, Schäden oder Reparaturstau vorliegen, die vielleicht schon kurzfristig weiteren Geldeinsatz fordern und es Dinge gibt, die ihre Entscheidung beeinflussen könnten. Es geht dabei einfach darum, eine weitere, unabhängige Meinung eines Experten zu hören, um ein „sicheres Bauchgefühl“ zu haben, denn letztendlich geht es um viel Geld. In diesem Zusammenhang werden die Verkaufsunterlagen zur Immobilie gesichtet, der Käufer bei einer Besichtigung begleitet und im Anschluss der Sachverhalt erläutert. Und gerade auch dafür ist die zuvor genannte Immobilienexpertise eine wichtige Voraussetzung. Die Sachverständigengemeinschaft Wulf & Kollegen verfügt über genau dieses Knowhow, weil es eben nicht nur Sachverständige sind, sondern auch das renommierte Immobilienbüro Krone Immobilien dahinter steht, das in Hamburg, der Metropolregion und in Schleswig- Holstein erfolgreich tätig ist.



Als privat geführtes Immobilienbüro und als Sachverständigengemeinschaft Wulf & Kollegen bekommen Verkäufer wie Käufer somit den besten Service frei nach dem Motto „Bei uns ist das Besondere Standard“ – bei Verkauf, Vermietung, Verpachtung und bei Gutachten.

Veröffentlicht am: 14.01.2019