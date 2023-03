20 Jahre Handwerksmeister mit Herz

Norderstedt (jj/lm) Als Jens Gottschalk 1995 die Jens Gottschalk GmbH gründete, rechnete er sicher nicht damit, dass er zum 20- jährigen Jubiläum rund 600 Gäste begrüßen darf. Sowohl Kunden als auch geschätzte Partnerunternehmen und Gratulanten aus Wirtschaft und Politik waren erschienen, um dem dreifachen Handwerksmeister für die nächsten 20 Jahre weiterhin alles Gute zu wünschen.



Das Jubiläum zum 20. Geburtstag wurde groß gefeiert. Viele interessante Gespräche, informative Fachvorträge und ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm erwarteten die Gäste. Auch Sven Boysen, Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises Segeberg, ließ sich das runde Jubiläum des regionalen Unternehmers nicht entgehen. „Im Namen der MIT gratuliere ich Jens Gottschalk zu seinem 20-jährigen Bestehen. Für uns als Mittelstandsvereinigung ist es natürlich schön zu sehen, dass regionale Unternehmen nicht nur bestehen, sondern auch wachsen. Die Jens Gottschalk GmbH ist dafür ein wunderbares Beispiel.“



Qualität durch Ausbildung

Die Jens Gottschalk GmbH überzeugt Kunden – ob privat oder gewerblich – in allen Bereichen des Hauses, vom Dach bis in den Keller. Die stetigen steigenden Anforderungen und der wachsende Kundenstamm sorgten in den letzten Jahren für einen starken Anstieg der Mitarbeiterzahl. Selbstverständlich setzt Jens Gottschalk bei der Nachwuchsgewinnung auch auf Auszubildende. „Ich hoffe sehr, dass das Unternehmenswachstum weiter anhält und so vor allem noch mehr junge Menschen die Chance auf eine umfassende Ausbildung in einem starken Unternehmen in der Region erhalten“, so Sven Boysen.



Der Anfang eines Unternehmens

Jens Gottschalk fing mit seinem Unternehmen klein an: Mit einem Mitarbeiter in einem Container. Und genau dieser Mitarbeiter ist auch nach 20 Jahren noch bei ihm angestellt. Nur, dass der Unternehmer heute insgesamt 70 Mitarbeiter beschäftigt. „Ich bin mir der Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und deren Familien durchaus bewusst”, erklärte Jens Gottschalk in seiner Rede den Anwesenden.



Bürokratie gegen Selbstständige

„Für mich ist die Erfolgsgeschichte der Jens Gottschalk GmbH ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie ein Unternehmer, der in die Selbstständigkeit geht, gleichzeitig das Leben von 70 Familien realisiert sowie unterhält. Jens Gottschalk ist das beste Vorbild für die weltweit bekannte Marke ,German Mittelstand', die in dieser Form von anderen Ländern oft versucht wird zu kopiern, jedoch nicht erreicht wird“, erklärt Kreisvorsitzender Sven Boysen. Dieses Beispiel wird noch beeindruckender wenn man sich vor Augen führt, dass es Ende 2004 rund 570.000 Menschen gab, die den Weg in die Selbstständigkeit gewagt haben, es Ende 2014 aber nur 307.000 Neugründungen gab.

„Die Voraussetzung, um Unternehmen auf dem Markt zu platzieren, die so erfolgreich sind, dass sie wiederum auch Familien ernähren können, ist jedoch, dass eine gewisse Anzahl an Neugründungen sowie Start-ups eingeführt werden. „An diesem Punkt muss man auch wissen, dass innerhalb der ersten drei Jahre mehr als 90 Prozent der Start-up-Unternehmen vom Markt verschwinden – also konkurs gehen”, so Sven Boysen weiter. Ein Grund, warum sich offensichtlich immer weniger Menschen selbstständig machen, könnte sein, dass es derzeit runde 3.100 Gesetze gibt, die Neugründer bedenken müssen, wenn sie sich selbstständig machen. „Dieser Bürokratie-Terror sorgt dafür, dass sich Menschen nicht mehr selbstständig machen und schließlich in 20 Jahren nicht mehr in der Lage sind, ein Unternehmen zu haben, das einige Familien ernähren könnte”, gibt Boysen zu bedenken.

Veröffentlicht am: 26.11.2015