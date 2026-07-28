Veröffentlicht am 28.07.2026

Bad Segeberg. Die Wirtschaftsentwicklung des Kreises Segeberg (WEKS) lädt Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Wirtschaft am Mittwoch, den 26. August 2026, erneut zu einer Exkursion an die Baustelle der festen Fehmarnbelt-Querung ein. Bereits im vergangenen Jahr hatten Teilnehmende die Anlage besucht und einen Eindruck von den Dimensionen des Großprojekts gewonnen. Vor dem Hintergrund, dass seit Mai auch der Bau der A20 im Kreis Segeberg vorangeschritten ist, knüpft die WKS mit dem erneuten Termin an diese Reihe an.

Treffpunkt ist um 7:45 Uhr der Parkplatz von Möbel Kraft in Bad Segeberg, die Abfahrt nach Puttgarden auf Fehmarn erfolgt um 8:00 Uhr. Ab 9:30 Uhr stehen ein Projektvortrag sowie der Besuch der deutschen Tunnelbaustelle mit Robert Schmidt von Femern A/S auf dem Programm. Nach der Fährüberfahrt – Verpflegung ist selbst mitzubringen – führt die Tour zu weiteren Stationen im dänischen Rødbyhavn, darunter die Aussichtsplattform „Pilen", das entstehende Naherholungsgebiet mit Badestrand und der künftige Bahnhof. Ergänzt wird das Programm durch fachliche Einblicke und Führungen zu verschiedenen Projekt- und Entwicklungsbereichen. Die Rückkehr nach Bad Segeberg ist gegen 19:00 Uhr geplant.

Da nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird um vorherige Anmeldung gebeten – möglich über diesen Link.