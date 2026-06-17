Veröffentlicht am 17.06.2026

Norderstedt. Als erster Aussteller war NORDGATE bereits bei der Premiere der REA (Real Estate Arena) in Hannover vor fünf Jahren dabei. Die REA ist Deutschlands Immobilienmesse und Zukunftskonferenz und bietet Kommunen, Unternehmen und Projektentwickler:innen eine zentrale Plattform für Austausch, Vernetzung und neue Impulse. Mit 427 ausstellenden Unternehmen und rund 7.800 Besucher:innen bot die diesjährige Jubiläumsmesse erneut eine wichtige Netzwerkplattform für die sechs Kommunen an der A7. Schnellzeichner begeisterte das Messepublikum am Stand H30 Im Vorfeld hatte die Kooperation aus Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt angekündigt, das „Gesicht des Nordens“ zu suchen. Der preisgekrönte Schnellzeichner Daniel Stieglitz portraitierte die Gäste live am Stand H30 und sorgte an beiden Tagen für viele lachende Gesichter. Die Idee kam so gut an, dass zeitweise gewartet werden musste. Insgesamt entstanden rund 100 Karikaturen – von Auszubildenen ebenso wie von Geschäftsführer:innen und Bürgermeister:innen. Die Aktion gab den Gästen nicht nur ein persönliches Andenken mit auf den Weg, sondern erwies sich auch als idealer Einstieg für fachliche Gespräche. Aufgrund der großen Nachfrage plant NORDGATE, den Schnellzeichner auch für die nächste Real Estate Arena wieder zu engagieren.

Fachlicher Austausch zu Energie, Logistik und Verteidigung Die zentralen Themen am NORDGATE-Stand waren in diesem Jahr Energie, Logistik und Verteidigung. Diese erörterte das Team unter anderem mit Studierenden der Northern Business School (NBS), die im Rahmen einer offiziellen Guided Tour am Messestand haltmachten. Prof. Dr. Maike Brammer (NBS) sagt: „NORDGATE hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie eine kommunalübergreifende Wirtschaftsförderung erfolgreich Gewerbeansiedlungen gemeinsam umsetzt. Auch den Einfluss geopolitischer Themen haben Linda Vogt-Gröncke, Heino Bubach-Bernhardt und Keno Kramer den Studierenden anschaulich vermittelt. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und die wertvollen Perspektiven!“

In den Gesprächen am Stand zeigten die Besucherinnen und Besucher großes Interesse an NORDGATE und den freien Flächen an der A7. Im Mittelpunkt stand das Thema Energieversorgung. Projekte wie das Clean Energy Valley (CEV) und das Net Zero Valley (NZV) bei denen Neumünster stark engagiert ist, machen NORDGATE für energie- und technikaffine Unternehmen besonders interessant.

„Die REA ist für uns eine wichtige Plattform, um zu zeigen, was wir im echten Norden in Schleswig-Holstein gemeinsam bieten können“, sagt Keno Kramer, Sprecher von NORDGATE. Neben NORDGATE waren diesmal auch Hamburg und die Region Hansebelt vertreten. „Es ist jedes Mal eine sehr gute Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit im persönlichen Austausch zu vertiefen und neue Verbindungen herzustellen. Die REA ist mehr als eine Messe, sie ist eine Community.“ Die Teilnahme an der nächsten Real Estate Arena vom 9. bis 10. Juni 2027 ist bereits fest geplant. www.nordgate.de

Foto: Das NORDGATE-Team am ersten Messetag: Keno Kramer (Norderstedt), Nadja Garske-Neumann (Henstedt-Ulzburg), Alexandra Beyer (Kaltenkirchen), Heino Bubach-Bernhardt (Neumünster) und Martin Brüdigam (Norderstedt).