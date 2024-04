Veröffentlicht am 09.04.2024

Neumünster (em) Der Bezirksbeirat Neumünster/Segeberg des Bundes der Steuerzahler lädt zu einer spannenden Informationsveranstaltung ein: "Können Kommunen unternehmerisch handeln?“ Die Veranstaltung findet am Freitag, den 19. April 2024 um 17:00 Uhr im Holsten Congress Center (HCC) in Neumünster statt.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) setzt sich kontinuierlich für einen effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern ein. Dabei geht es nicht nur darum, Steuerverschwendung aufzudecken, sondern auch positive Entwicklungen zu unterstützen.

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem unternehmerischen Handeln von Kommunen am Beispiel der Holstenhallen Neumünster. Ein Impulsvortrag von Dirk Iwersen, Geschäftsführer der Holstenhallen GmbH, wird Einblicke in die Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtung geben. In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Jörg Bülow, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages (SHGT), und Rainer Kersten, Landesgeschäftsführer des Bundes der Steuerzahler, wird das Thema diskutiert.

Die Diskussion bietet eine breite Perspektive auf das unternehmerische Handeln von Kommunen und ermöglicht es, sowohl kritische als auch positive Aspekte zu betrachten. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, sich aktiv mit Fragen und Diskussionsbeiträgen einzubringen.

Nach der Veranstaltung ist ein exklusiver Rundgang vorgesehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, ab 18.30 Uhr am PreOpening der HolstenArt teilzunehmen. Die Eröffnung wird von Karsten Kock moderiert und findet in Anwesenheit der Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger statt.

BdSt-Bezirksverbandsvorsitzender Hans-Peter Küchenmeister freut sich auf rege Teilnahme und einen anregenden Austausch. Interessierte melden sich bitte telefonisch unter 0431/990165-0 oder per E-Mail an veranstaltungen-sh@steuerzahler-sh.de an, ob sie an der Veranstaltung teilnehmen werden.