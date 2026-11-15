Veröffentlicht am 15.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Berufe kennenlernen, selbst ausprobieren und mit potenziellen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ins Gespräch kommen: Die dritte Zukunftstour bot Schülerinnen und Schülern aus Henstedt-Ulzburg spannende Einblicke in die regionale Arbeitswelt. Mit dabei waren das Alstergymnasium, die Gemeinschaftsschule Rhen sowie die Grund- und Gemeinschaftsschule Olzeborchschule. Sieben Unternehmen öffneten ihre Türen: Bandel Automobiltechnik, SHBB-Steuerberatung, MF Gabelstapler Service, REWE Region Nord, Verlaat IT & Elektrotechnik, FREY+LAU und die Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg.

In kleinen Gruppen besuchten die Jugendlichen jeweils zwei Unternehmen und konnten dabei selbst aktiv werden. „Ob digitale Systeme installieren, Schaltkreise zusammenbauen, einen Gabelstapler prüfen, Einblicke in Lager und Logistik gewinnen, kaufmännische Aufgaben lösen, in die Welt der Düfte und Aromen eintauchen oder medizinische Tätigkeiten an der Patientin oder dem Patienten kennenlernen – die Zukunftstour machte die Vielfalt der regionalen Berufswelt hautnah erlebbar", freute sich Nadja Garske-Neumann von der Wirtschaftsförderung Henstedt-Ulzburg. „Gerade der persönliche Austausch macht das Format so wertvoll. Die Jugendlichen können Fragen stellen, eigene Erfahrungen sammeln und neue berufliche Perspektiven entdecken."

Organisiert wird die Zukunftstour jährlich von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und dem Verein Henstedt-Ulzburg Marketing. Ziel ist es, Jugendliche frühzeitig mit regionalen Unternehmen in Kontakt zu bringen und ihnen Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Karrierechancen aufzuzeigen. „Eine besonders ermutigende Erkenntnis für die Jugendlichen: Bei vielen Unternehmen stehen längst nicht mehr allein die Schulnoten im Vordergrund. Vielmehr zählen Motivation, echtes Interesse und die Bereitschaft, Neues zu lernen. Wer Engagement und den Willen mitbringt, etwas erreichen zu wollen, kann auch unabhängig von perfekten Noten überzeugen", erklärte Juliana Klauck von Henstedt-Ulzburg Marketing. „Viele Jugendliche wissen gar nicht, welche spannenden beruflichen Möglichkeiten es direkt vor ihrer Haustür gibt. Mit der Zukunftstour möchten wir genau das ändern und erste Kontakte zwischen jungen Menschen und Unternehmen ermöglichen."

Wie die Wirtschaftsförderung weiß, bietet die Veranstaltung auch für die Unternehmen eine wertvolle Gelegenheit, sich als Ausbildungsbetrieb vorzustellen und potenzielle Nachwuchskräfte kennenzulernen. „Aus ersten Begegnungen können Praktika oder sogar spätere Ausbildungsverhältnisse entstehen", weiß Nadja Garske-Neumann. „Ein großer Dank gilt den teilnehmenden Schulen und Unternehmen, die mit ihrem Engagement und der praxisnahen Gestaltung die Zukunftstour ermöglicht haben." Nach der positiven Resonanz soll die Zukunftstour auch 2027 wieder stattfinden.

Foto: Henstedt-Ulzburg Marketing e.V.