Veröffentlicht am 26.11.2026

Kaltenkirchen/Neumünster. Der Bio-Großhändler C. F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & Co. KG (Grell Naturkost) stellt die Weichen für seine Zukunft und wird Teil der EDEKA Nordwest. Damit wird die Grundlage geschaffen, Grell Naturkost in einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld langfristig erfolgreich weiterzuentwickeln. Das Unternehmen wird auch weiterhin unter seinem Firmennamen als eigenständiger Bio-Großhändler mit Sitz in Kaltenkirchen für den Naturkostfachhandel sowie alle weiteren Kunden tätig sein.

Beide Unternehmen können auf eine langjährige Zusammenarbeit aufbauen: EDEKA Nordwest ist mit ihren Märkten in Norddeutschland bereits seit vielen Jahren Kunde von Grell Naturkost. Mit dem Einstieg als Gesellschafter bei Naturkost West in Duisburg im Januar 2026 hat EDEKA Nordwest bereits das eigene Engagement für den Bio-Großhandel unterstrichen. Damit trägt EDEKA der wachsenden Bedeutung von Bio-Sortimenten im Vollsortiment Rechnung. Grell Naturkost und Naturkost West ergänzen sich durch ihre regionalen Schwerpunkte und Sortimentskompetenzen. Daraus ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, das Angebot weiterzuentwickeln und Kunden ein noch breiteres Bio-Sortiment zur Verfügung zu stellen.

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