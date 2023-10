Veröffentlicht am 05.10.2023

Bad Segeberg (em) Am Donnerstag, 28. September, platzte die Kreissporthalle an der Burgfeldstraße in Bad Segeberg bei der Einschreibungsfeier der neuen Handwerkslehrlinge aus allen Nähten. Insgesamt wurden im Gebiet der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein 730 neue Ausbildungsverträge in elf Gewerken geschlossen. Mit jeweils 70 Auszubildenden waren das Baugewerbe und die Kraftfahrzeugmechatronik im Kreis Segeberg und der Stadt Neumünster besonders begehrte Berufe

„Ausbildungen bilden das Fundament unserer Wirtschaft und Gesellschaft, auch wenn Universitätsabschlüsse oft im Rampenlicht stehen“, erinnerte Kreishandwerksmeister Lars Krückmann in seiner Festansprache. Er machte die Vorteile der dualen Ausbildung deutlich, die in Deutschland lange Tradition habe und in optimaler Weise theoretisches Wissen und praktische Erfahrung verknüpfe. Neben einer vielfältigen Berufsauswahl und Innovationskraft lockten auch die erfolgreichen Karrieremöglichkeiten, die in Zeiten des Fachkräftemangels Aufstiegschancen für qualifizierte Arbeitskräfte mit spezifizierten Fähigkeiten versprächen. „Unternehmen sollten weiterhin Ausbildungsbereitschaft investieren, um die nächste Generation von Fachkräften zu unterstützen“, betonte der Kreishandwerksmeister.

Auch wenn sich in diesem Jahr über 30 junge Lehrlinge mehr als im vergangenen Jahr für eine Handwerksausbildung entschieden, gab die Vize-Präsidentin der Handwerkskammer Lübeck, die Neumünsteranerin Simone Speck, zu bedenken: „Wir haben wegen der geburtenstarken Jahrgänge, die in Rente gehen, einen Mangel im Handwerk.“

Mit klopfendem Herzen

Der wichtigste Moment des Abends war dann die feierliche Einschreibung der angehenden Handwerker und ihrer Ausbilder sowie der Obermeister in die Lehrlingsrolle der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein. Mit Stolz und klopfenden Herzen traten die jungen Lehrlinge vor und besiegelten mit ihrer Unterschrift symbolisch ihren Willen zur Lehrzeit.

Vor der großen Feier sammelten sich die jungen Leute und zogen nach Gewerken geordneten unter großem Applaus, einer Lichtshow, Musik und Tanz der Starlet Cheerleader in die Sporthalle ein. Etwas kribbelig vor ihrem großen Moment waren Tia Olischer (18) aus Neumünster und ihre Freundin Jennifer Engel (20) aus Elmshorn. Beide wollen Maler- und Lackiererinnen werden und sind durch das Berufsbildungswerk Neumünster auf das Handwerk aufmerksam geworden. „Wir sind schon etwas aufgeregt und freuen uns auf die Lehre“, meinten sie.

Die Wirtschaftskraft in der Nachbarschaft

Auf die Ausbildung für seinen Traumberuf freute sich auch Jad Adnan Khouri. Der 18-Jährige möchte Friseur werden und erzählte: „Mein Onkel ist auch Friseur, und ich habe seit meinem elften Lebensjahr den Wunsch, mich als Friseur selbständig zu machen.“

Dass sie nicht nur geschickt mit ihren Händen sind, sondern auch Kommunikationstalent besitzen, bewiesen Gina Ohlmeier, Raumausstatterin im dritten Lehrjahr, und Leandro Reuter, Kfz-Mechatroniker im vierten Lehrjahr, während sie launig durch den Abend führten und auch Segebergs Kreispräsidenten Jörg Buthmann befragten. „Handwerk ist die Wirtschaftsmacht von nebenan“, unterstrich der Kreispräsident.