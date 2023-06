Veröffentlicht am 06.06.2023

Norderstedt (em) Am 21. Juni ist Gunnar Haberland zu Gast beim BDS NORD. Der Schauspieler und Spezialist für Auftritt und Wirkung zeigt in seinem Vortrag wie Präsenz und Wirkung auf andere verbessert werden können



Airport Plaza Hotel,

Südportal 2,

22848 Norderstedt



Get Together 17.30 Uhr

Beginn 18 Uhr



Anmeldung erforderlich unter: Info@bds-nord.de



Vortragsbeschreibung: In meiner Welt des Schauspiels ist der Erfolgsfaktor Auftritt allgegenwärtig. Ein Theaterstück, ein Film, oder ein Musical kann nur erfolgreich werden, wenn die Schauspieler es schaffen, ihre Rollen überzeugend zu verkörpern und ihr Auftritt die Inszenierung zum Erfolg führt. Dazu gehört das Bewusstsein für Körper, Stimme und innere Haltung, damit Präsenz und eine Atmosphäre entsteht, die alle begeistert.



Präsentationen, Vorträge, Meetings und Verkaufsgespräche im B2B-Bereich spielen zwar nicht auf der Theaterbühne, sondern auf der Business-Bühne, doch der Erfolgsfaktor Auftritt, ist auch hier allgegenwärtig.



Der Auftritt steht oft im Mittelpunkt eines Gespräches, eines Meetings oder einer Präsentation, doch noch öfter, ist das Bewusstsein dafür gar nicht vorhanden. Zu oft liegt der eigene Fokus dabei auf Power-Point und Co., die eigentlich visuelle Hilfsmittel sind. Wie gelingt es so aufzutreten, dass der Fokus bei uns liegt? Wir sind die wichtigste Präsentation selbst. In jedem Moment. In jeder Situation. Wir wecken Sympathie, Motivation und Emotion.



Die Wirkung, die wir auf andere haben, ist entscheidend für unseren Erfolg im Beruf und im privaten Leben. Ob in der analogen, oder jetzt vermehrt vor der Webcam, in der digitalen Welt - ein souveräner Auftritt ist unerlässlich, ein sympathischer Auftritt ein Türöffner, ein kompetenter Auftritt unsere Visitenkarte, um Ziele zu erreichen und Beziehungen aufzubauen. In diesem Vortrag lernen sie, wie sie ihre Auftritts-Präsenz optimal entfalten und einsetzen und ihre Wirkung auf andere verbessern können.



Die Themen des Vortrages:

- Wie entsteht Präsenz und was löst sie aus?

- Körpersprache: Wie können wir bewusst eine souveräne und positive Wirkung zu erzielen?

- Stimme: Wie können wir unsere Stimme bewusst einsetzen, um klar und verständlich zu sprechen und Emotionen zu wecken?

- Bewusstsein: Wie können wir, durch bewusste Gestaltung der inneren Absicht, Präsenz und Leitplanke für den Auftritt kreieren?

- Performance: Analoge und digitale Auftritts-Präsenz: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es und wie können wir beide Formen optimal nutzen?



Dieser interaktive Vortrag mit Gunnar Haberland, Schauspieler und Spezialist für Auftritt und Wirkung richtet sich an alle, die ihre Präsenz und Wirkung auf andere verbessern möchten, sei es im beruflichen oder privaten Umfeld. Der Vortrag vermittelt praxisnahe Tipps und Übungen, die sofort umsetzbar sind und für eine positive Veränderung sorgen werden. Die Teilnehmenden haben im Anschluss die Möglichkeit, Fragen zu stellen und können in kurzen „Live-Breakouts“ während des Vortrages direkt ausprobieren.