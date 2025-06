Veröffentlicht am 27.06.2025

Norderstedt. Am 15. Juli 2025 lädt die EGNO gemeinsam mit der Stadt Norderstedt zur Fachtagung „Wirtschaft trifft Schule: Innovation durch Künstliche Intelligenz“ ein. Im Mittelpunkt steht der Austausch zwischen Bildung, Wirtschaft und Politik zur Frage, wie Künstliche Intelligenz die Fachkräfteausbildung der Zukunft gestalten kann.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder und EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann führt Andreas Wittke (CAIO, TH Lübeck) mit einer Keynote ins Thema ein. Im Anschluss präsentieren regionale Initiativen und Projekte auf dem Marktplatz der Möglichkeiten ihre Angebote rund um KI, Ausbildung und berufliche Orientierung.

Workshops und Podiumsdiskussionen beleuchten praxisnah Themen wie Gamification in der Lehre, KI-gestützte Berufsorientierung, nachhaltige Lernortkooperationen oder den Einsatz von KI in Unternehmen und Schulen. Besonders spannend wird das „Young Talents“-Panel, bei dem junge Nachwuchskräfte Einblicke in ihre Ideen und Erfahrungen geben.

Den Abschluss bildet eine hochkarätig besetzte Diskussion zur Aus- und Weiterbildung im digitalen Zeitalter, u. a. mit Digitalisierungsminister Dirk Schrödter.

Die Veranstaltung bietet Impulse, Austauschmöglichkeiten und konkrete Praxisbeispiele – für alle, die die Zukunft der Bildung aktiv mitgestalten wollen. Weitere Informationen zum Programm: www.egno.de/fachtagung-wirtschaft-trifft-schule/

Eine Teilnahme an der Fachtagung ist ausschließlich nach bestätigter Anmeldung möglich. Anmeldung unter neumueller@egno.de.