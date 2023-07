Es herrschte eine tolle Stimmung am Freitagabend im Norderstedter Stadtpark. Nach dem gemeinsamen ‚Warm-Up‘ wurden die fast 1.000 Läuferinnen und Läufer um 18 Uhr von der frisch gewählten neuen Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann, AOK-Teamleiterin Vertrieb Jessica Gammon und Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder mit dem Startsignal auf die Strecke geschickt. Danach huschte Norderstedts erste Bürgerin noch schnell ins Starterfeld, um das Laufteam der Stadtverwaltung anzuführen. „Norderstedt ist sehr gern Gastgeber für den AOK-Firmenlauf. Auf der schönen Laufstrecke rund um den Stadtparksee finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimale Laufbedingungen vor. Unser Stadtpark ist dabei der perfekte Start- und Zielpunkt für eine tolle Laufveranstaltung, die vorher und nachher mit ihrem bunten Rahmenprogramm noch zum Verweilen einlädt“, sagte Petra Müller-Schönemann. Die Besucher, Angehörigen und Fans verwandelten dabei den Stadtpark in eine grün-weiß geschmückte Fanmeile. Zum Start und auch entlang des Streckenverlaufs rund um den See wurden die Aktiven von mehreren hundert Besuchern, Arbeitskollegen, Familienangehörigen und Gästen kräftig angefeuert. „Es ist immer wieder toll zu sehen, mit wie viel Spaß die vielen Läuferinnen und Läufer hier unterwegs sind und einfach einen tollen Tag haben. Diese Aktion ist nicht nur förderlich für die Fitness und Gesundheit. Es verbindet, schafft eine Identifikation mit dem Unternehmen, stärkt den Teamgeist und bringt Motivation in die Firma, die selbst dann noch wirkt, wenn dieser Tag bereits der Vergangenheit angehört“, sagteBei angenehmen Temperaturen waren alle zügig unterwegs und freuten sich über die Erfrischungen am Rande der Laufstrecke. Es gab für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen knautschbaren, wieder verwendbaren Trinkbecher für die Getränkeversorgung auf der Strecke und ein aus recyceltem Polyester hergestelltes Teilnehmer-T-Shirt. Am Ende gab es nicht nur tosenden Applaus beim Zieleinlauf, sondern auch eine, Finisher-Medaille‘ zur Erinnerung an diesen tollen Firmenlauf. Für gute Stimmung sorgte bei Aktiven und Besucherinnen und Besuchern vor und nach dem Lauf ein buntes Rahmenprogramm auf dem Veranstaltungsgelände. Mit der beliebten After-Run-Party klang die Veranstaltung auf der Promenade im Stadtpark mit Musik und kühlen Getränken fröhlich aus.„Wir freuen uns, dass wir getreu unseres AOK-Firmenlauf-Mottos „Mit Spaß statt Tempo“ wieder so viele Menschen mit Freude zum Laufen motiviert und ein tolles Laufevent hinbekommen haben. Gemeinsam als Team ins Ziel - das ist immer wieder eine gute Motivation. Schon morgen beginnen wir mit der Vorbereitung für den Firmenlauf im nächsten Jahr“, so„Wir möchten mit unseren Firmenläufen auch dazu beitragen, dass Firmen das Themenfeld ‚Gesundheit‘ mehr in den Blick nehmen. Für die 76 Firmen, die sich hier heute engagiert haben, ist dies eine wunderbare Möglichkeit, Gesundheitsförderung im Betrieb praktisch umzusetzen und nebenbei auch das Gemeinschaftsgefühl ihrer Beschäftigten zu fördern“, sagteGelaufen wurde nicht nur für die eigene Gesundheit und das Betriebsklima, sondern zusätzlich auch für den guten Zweck. Ein Euro je Teilnehmenden wird von der Startgebühr an den Förderverein der Jugendfeuerwehr Norderstedt gespendet.Alle weiteren Informationen und Ergebnisse rund um den AOK-Firmenlauf Norderstedt gibt es im Internet unter www.norderstedt-firmenlauf.de