Veröffentlicht am 08.11.2024

Henstedt-Ulzburg (em) Am 15. Februar 2024 ist es wieder soweit: Henstedt-Ulzburg Marketing lädt zur größten und wichtigsten Ausbildungsmesse Schleswig-Holsteins im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg ein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Jugendliche, Eltern und alle Interessierten die Möglichkeit, sich umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten und berufliche Perspektiven zu informieren.

Über 65 Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren sich auf der HU-Marketing Azubi-Messe und bieten eine einmalige Plattform, um in direkten Kontakt mit potenziellen Ausbildungsbetrieben zu treten. Regelmäßig zieht die Veranstaltung mehr als 700 Besucherinnen und Besucher an – ein klares Zeichen für den großen Bedarf an Orientierung und Austausch rund um das Thema Ausbildung.

Die Azubi-Messe ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Unternehmen, die Interesse an einer Teilnahme haben, finden das Anmeldeformular und alle weiteren Informationen auf der Webseite der HU-Marketing Azubi-Messe unter https://hu-marketing.de/projekte/azubi-messe/.

Diese Veranstaltung bietet nicht nur eine große Auswahl an Ausbildungsplätzen, sondern auch die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und interessante Unternehmen aus der Region und darüber hinaus kennenzulernen. Henstedt-Ulzburg Marketing freut sich darauf, am 15. Februar 2024 erneut Gastgeber dieser bedeutsamen Messe zu sein und jungen Menschen den Weg in eine spannende berufliche Zukunft zu ebnen.