Veröffentlicht am 08.07.2025

Norderstedt (em) Am 15. Juli 2025 lädt die EGNO | Entwicklungsgesellschaft Norderstedt gemeinsam mit Partner:innen zur Fachtagung „Wirtschaft trifft Schule – Innovation durch Künstliche Intelligenz“ ins Kulturwerk Norderstedt ein. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz Ausbildung und Fachkräfteentwicklung verändert und wie Unternehmen – auch ohne Vorerfahrung – das Thema praxisnah und gewinnbringend angehen können.

„Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich nicht nur an Digitalexpertinnen und -experten, sondern gerade auch an Unternehmerinnen und Unternehmer, die bislang noch keinen Einstieg in das Thema KI gefunden haben. Ziel ist es, Chancen aufzuzeigen, Praxiserfahrungen zu teilen und einen offenen Austausch zu fördern“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. Fachleute und Praktikerinnen und Praktiker aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung geben verständliche Einblicke, wie KI in Ausbildung und Weiterbildung sinnvoll genutzt werden kann.

Das Programm umfasst eine thematische Einführung in die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Bildung, Diskussionen mit Expertinnen und Experten über Einsatzmöglichkeiten in der Fachkräfteausbildung und parallele Workshops, die konkrete Ansätze vermitteln – etwa zur Gamification in Ausbildung und Praktikum, zur Berufsorientierung mit KI-gestützten Tools oder zum Wissensmanagement in Unternehmen. Ergänzt wird die Tagung durch den Marktplatz-Pitch regionaler Netzwerke und Initiativen sowie ein Panel mit Best-Practice- Beispielen und Diskussionen zu innovativen Ansätzen in der Berufsorientierung. Darüber hinaus bleibt viel Zeit für den direkten Austausch und das Knüpfen neuer Kontakte.

Ein besonderer Programmpunkt ist zudem die Podiumsdiskussion „Aus- und Weiterbildung im digitalen Zeitalter“ mit Staatssekretär Guido Wendt vom Ministerium für Digitalisierung und Medienpolitik. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildungsnetzwerken wird er Herausforderungen und Lösungsansätze in der Fachkräfteausbildung diskutieren, den Digital Learning Campus als Beispiel einbinden und Ansätze wie nachhaltige Ausbildungskonzepte und MINT-Praktika neu denken. Dabei wird auch das Publikum aktiv in die Diskussion einbezogen.

Die Fachtagung soll insbesondere Unternehmen ermutigen, sich dem Thema KI offen zu nähern und sich darüber zu informieren, wie sie Aus- und Weiterbildung zukunftsfähig gestalten können. Regine Schlicht, Leiterin des Mittelstand-Digital Zentrums Schleswig- Holstein, betont dazu: „Die Frage ist längst nicht mehr, ob wir KI nutzen, sondern wie. Wie verantwortungsvoll, wie wirkungsvoll, wie strategisch. Und das im Unternehmen genauso wie im Klassenzimmer. Wer mitgestalten will, muss verstehen, hinterfragen und ausprobieren. Wir vom EDIH.SH unterstützen Unternehmen ganz konkret – von der Beratung über Workshops bis hin zu konkreten Projekten. Deshalb bin ich am 15. Juli auf der Fachtagung „Wirtschaft trifft Schule“ dabei. Ich freue mich auf Gespräche mit Menschen, die nicht nur zuschauen, sondern Zukunft mitgestalten wollen.“

Auch Katrin Meyer, Head of HR Northern Europe bei Condair in Norderstedt, unterstreicht die Bedeutung praxisnaher Einblicke: „Von Norderstedt aus gestalte ich die HR-Ausrichtung über Landesgrenzen hinweg – mit einem klaren Fokus: Menschen, effiziente Prozesse und Digitalisierung.“ Als HR-Verantwortliche im internationalen Mittelstand kennt sie die Chancen und Herausforderungen moderner Ausbildung, digitaler Tools und strategischer Personalentwicklung und wird ihre Erfahrungen direkt aus der Praxis teilen.

Dr. Eike Meyer von KI.SH ergänzt: „Ich baue seit über 10 Jahren Brücken zwischen KI und Business – damals bei IBM, heute als Leiter des Zukunftslabors generative KI bei KI.SH. Mein Fokus: Anwendungen, die in der Praxis funktionieren. Immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.“

Die Teilnahme an der Fachtagung ist kostenfrei. Eine rechtzeitige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2025. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung sind online auf www.egno.de oder direkt bei Anja Neumüller, E-Mail neumueller@egno.de, erhältlich. Das gesamte Programm gibt es zum Download auf www.egno.de/fachtagung-wirtschaft-trifft-schule

Fotos: Kulturwerk Norderstedt (NZD Kongress 2023)