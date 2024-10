Veröffentlicht am 02.10.2024

Kaltenkirchen (em) Zum vierten Mal in Folge findet im Kreis Segeberg vom 9. – 16. Oktober die Aktion „Kultur trifft Leerstand“ statt. Die Städte Wahlstedt, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Bad Segeberg sind altbewährt mit dabei. In Zusammenarbeit mit der Fachberatung für Kulturelle Bildung im Kreis Segeberg haben die Organisatorinnen aus den Städten diesmal „Kultur trifft Leerstand“ unter das Motto „Fantastisch-Cineastisch“ gestellt und damit einen Schwerpunkt auf Filme gelegt.

Besonders erfreut sind die Organisatorinnen, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Eröffnungsveranstaltung geben wird. Diese findet am 7. Oktober um 18.00 Uhr in der Bürgerhalle im Gymnasium in Kaltenkirchen satt. Passend zum Motto, werden verschiedene Kurzfilme gezeigt und das Publikum in der Pause mit Softgetränken und Popcorn verköstigt.

Die Veranstaltung wird musikalisch mit ausgewählter Filmmusik durch das Orchester des Gymnasiums Kaltenkirchen und Julian Cortés von Bichowski am Piano begleitet. Der Eintritt ist frei.

Folgende Leerstände werden von Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen sowie von Künstlerinnen und Künstlern bespielt:

In Kaltenkirchen

Im Leerstand ehemals „Feine Momente“, in der Holstenstraße 15, startet die Schaufenster-Ausstellung „Feine Momente junger Kunst“ in bewährter Kooperation mit dem Gymnasium Kaltenkirchen bereits ab dem 7. Oktober. Hier werden u.a. die besten Arbeiten aus einem schulinternen Wettbewerb gezeigt. Die Fassade des Gebäudes wird ebenfalls genutzt und mit großformatigen Zeichnungen ausgestaltet. Darüber hinaus werden Schülerinnen und Schüler des Kunstprofils aktiv werden und die Angebotstafeln des ehemaligen Restaurants als Zeichenfläche nutzen und ihre Zeichnungen mit Kreidemarkern präsentieren.

Trotz der vielfältigen Nutzung des Leerstandes reichte die dort zur Verfügung stehende Fläche nicht aus. Da das jährlich wiederkehrende Format inzwischen fester Bestandteil des Schulprofils ist, nutzen die Schülerinnen und Schüler im Aktionszeitraum auch noch bei der Seniorenresidenz am Markt, Am Bahnhof 2, Schaufenster für eine weitere Schaufensterausstellung „Dialog mit der Zeit - Die Stadt von früher bis morgen“.

Wahlstedt

In Wahlstedt präsentieren die Künstlerinnen Daniela le Grand und Steffi Weilkiens ihre Werke in den ehemaligen Räumlichkeiten der VR Bank Neumünster am Marktplatz, Haupteingang (Geldautomatenbereich). Passend zum dem diesjährigen Motto werden ‚Holzköppe auf dem roten Teppich‘ (Weilkiens, bekannt als ‚die Sägebiene‘) sowie Glaskunst und Gemälde der Wahlstedter Künstlerin Daniela le Grand gezeigt.

Bad Bramstedt

Altbewährt nimmt in Bad Bramstedt die zertifizierte Kulturschule „Grundschule am Storchennest“ mit einer Schaufenster-Ausstellung, An der Beeckerbrücke 4, (ehem. Marieni’s) teil. Hier können Besucherinnen und Besucher selbstgestaltete Krafttiere zum Thema „Was tut mir und anderen gut? Was macht mich glücklich?“ anschauen und sich inspirieren lassen. Außerdem werden Bilder ausgestellt, die zu Märchen entstanden sind.

Bad Segeberg

In Bad Segeberg sind einige altbewährte Leerstände vermietet und stehen nicht mehr zur Verfügung. Hier hat sich die Ausstellungsfläche reduziert. Auf die Zusage eines Geschäftes in der Kurhausstraße wird noch gewartet. Dennoch ist der Wunsch der Schulen groß sich an dem Format zu beteiligen.

Aktuelle Informationen zu den „Kultur trifft Leerstand“-Aktionen sind zu finden unter: www.segeberg.de/Lebenslagen/Tourismus-Kultur/