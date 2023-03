Veröffentlicht am 20.03.2023

Kreis Segberg/Neumünster (em) Kräftiger Sanierungsschub für das Straßennetz im Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie rund um Plön, Segeberg, Neumünster und Kiel: Bis zum Herbst werden in diesen Regionen 56,6 Kilometer Straßen, knapp 43 Kilometer Radwege und fünf Brücken saniert. Wie Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen heute (8. März) zusammen mit LBV.SH-Direktor Torsten Conradt und Erhaltungsingenieur Christoph Köster in Stolpe (Kreis Plön) erläuterte, werden dafür vom Land rund 21 Millionen Euro aufgewendet. "Ein solcher Betrag stand noch vor einigen Jahren gerade einmal für das gesamte Landesstraßennetz von 3.700 Kilometern Länge zur Verfügung", erinnerte Madsen. Dieses Jahr hingegen würden landesweit knapp 95 Millionen Euro in Straßen und Radwege investiert.





Laut LBV-Chef Conradt sind in dem 21,3-Millionen-Euro-Paket für die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Segeberg sowie in Neumünster und Kiel insgesamt acht Landesstraßen-Projekte enthalten sowie fünf Brückeninstandsetzungen. Der Rest entfällt auf zwei Bundes- und sieben Kreisstraßen, für die der LBV.SH in weiten Teilen ebenfalls zuständig ist. "Ich hoffe, dass wir das zur Verfügung stehende Geld weiterhin auf die Straße bekommen", sagte Conradt mit Blick auf den großen Fachkräftemangel und warb: "Der LBV.SH hat viel zu bieten und sucht weitere Ingenieurinnen und Ingenieure, Technikerinnen und Techniker sowie Verwaltungsfachleute, aber auch Quer- und Wiedereinsteiger sowie Auszubildende oder Interessierte für ein Duales Studium."





Mit Blick auf die zahlreichen Baustellen im Land baten Madsen und Conradt die Menschen in den betroffenen Regionen, aber auch Pendlerinnen und Pendler um Geduld und Fairplay: "Die Menschen auf unseren Baustellen arbeiten bei Wind und Wetter. Und dies ausdrücklich für uns alle. Bitte nehmen Sie also größte Rücksicht auf unsere mobilen Teams auf den Baustellen", so Madsen.