Veröffentlicht am 11.11.2026

Eine Rechnung kann mehr auslösen als einen Zahlungsstreit. Wer bewusst nicht erbrachte Leistungen abrechnet, riskiert ein Strafverfahren. Eine aktuelle BGH-Entscheidung aus dem Gesundheitswesen bietet Anlass, Leistungsnachweise und Freigaben im eigenen Unternehmen genauer anzusehen.

Bad Segeberg. Die Rechnung ist geschrieben, der Betrag verbucht, der Vorgang abgeschlossen. Doch was passiert, wenn die berechnete Leistung tatsächlich nie erbracht wurde? Für Unternehmer und Geschäftsführer kann aus einem vermeintlichen Buchhaltungsthema eine Frage persönlicher strafrechtlicher Verantwortung werden.

Wie erheblich die Folgen sein können, zeigt ein Fall aus dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. Ein Arzt hatte zwischen November 2021 und November 2024 in mehr als 6.000 Behandlungsfällen Leistungen abgerechnet, die er nicht erbracht hatte. Der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern entstand ein Schaden von mehr als 1,4 Millionen Euro.

Der Bundesgerichtshof verwarf mit Beschluss vom 30. September 2026 die Revision gegen die Verurteilung; die Entscheidung wurde am 12. Oktober 2026 öffentlich mitgeteilt. Die Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren betraf neben Betrug in 13 Fällen auch ein Sexualdelikt. Sie darf daher nicht als Strafe allein für die falschen Abrechnungen dargestellt werden.

Nicht jeder Rechnungsfehler ist Betrug

Ein Zahlendreher, eine doppelt erfasste Position oder eine umstrittene Vertragsauslegung begründen für sich genommen noch keinen Betrug. Entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen: eine vorsätzliche Täuschung, ein dadurch ausgelöster Irrtum und eine darauf beruhende Vermögensverfügung mit Vermögensschaden. Hinzukommen muss die Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Auch der Versuch ist strafbar.

Problematisch kann es beispielsweise werden, wenn bewusst zusätzliche Arbeitsstunden berechnet, nicht ausgeführte Wartungen bestätigt oder tatsächlich entfallene Leistungen in einer Rechnung belassen werden, um sie bezahlt zu bekommen. Ob der Tatbestand erfüllt ist, hängt vom jeweiligen Vertrag und dem konkreten Geschehen ab.

Persönliche Verantwortung lässt sich nicht am Titel ablesen

Wer eine Rechnung erstellt, freigibt oder anweist, ist nicht allein deshalb Täter. Es kommt darauf an, welchen Beitrag die Person geleistet hat und was sie wusste oder billigend in Kauf nahm. Auch die Geschäftsführerstellung begründet für sich genommen keine automatische Strafbarkeit wegen Betrugs.

Umgekehrt sollte eine bewusst falsche Abrechnung nicht als bloße Angelegenheit der Buchhaltung abgetan werden. Wer an einer Täuschung mitwirkt, kann persönlich strafrechtlich verantwortlich sein.

Was Unternehmen praktisch prüfen sollten

Aus betrieblicher Sicht empfiehlt sich eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Auftrag, Leistungsnachweis und Rechnung. Wer bestätigt die Ausführung? Wer darf Positionen ergänzen? Wie werden Stornierungen und Korrekturen verarbeitet?

Gerade bei wiederkehrenden Leistungen sind Stichproben sinnvoll: Stimmen abgerechnete Stunden, Einsätze oder Termine mit den vorhandenen Nachweisen überein? Auffälligkeiten sollten geklärt und Korrekturen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Bei konkreten Verdachtsmomenten sollten Unternehmen die betroffenen Vorgänge und vorhandenen Unterlagen sichern und rechtlich prüfen lassen, wie weitere falsche Abrechnungen verhindert und bereits versandte Rechnungen behandelt werden müssen. Nachträglich „passend gemachte“ Leistungsnachweise erschweren eine verlässliche Aufklärung.

Der BGH hat in diesem Fall keine neuen allgemeinen Kontrollpflichten für sämtliche Unternehmen formuliert. Die praktische Konsequenz für den Betriebsalltag ist dennoch klar: Wer Leistungen nachvollziehbar dokumentiert, erleichtert die korrekte Abrechnung und die frühzeitige Aufklärung von Unregelmäßigkeiten.

Entscheidung: BGH, Beschluss vom 30. September 2026 – 6 StR 298/26; Pressemitteilung vom 12. Oktober 2026.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Er wurde redaktionell erstellt und mit Hilfe von KI sprachlich bearbeitet.

Foto: KI-generiertes Symbolbild: Eine Praxisverantwortliche gleicht Abrechnungen mit Termindaten ab. Die Darstellung zeigt keine tatsächlichen Beteiligten des besprochenen Falls.