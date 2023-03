Veröffentlicht am 29.03.2023

Neumünster (em) Maler- und Lackierermeister Marcel Buchholz aus Bornhöved ist anlässlich der Mitgliederversammlung der Maler- und Lackierer-Innung Neumünster am 21.03.2023 einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes und damit zum stellvertretenden Obermeister gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Malermeister Dennis Schulz an, der das Ehrenamt aus persönlichen Gründen nicht weiter ausführen konnte.



Obermeister Andreas Clausen zeigte sich erfreut, dass neben Alexander Woldt und für Dennis Schulz mit Marcel Buchholz wieder ein junger Malermeister für die Vorstandsarbeit gewonnen werden konnte. „Die Aufgaben für die Zukunft sind vielfältig. Insbesondere der Fachkräftebedarf und die Nachwuchsgewinnung sind Schwerpunkte der zukünftigen Innungsarbeit,“ so Clausen. Bei Dennis Schulz bedankte er sich für seine über siebenjährige ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle des Malerhandwerks und des organisierten Handwerks in Neumünster.



Passend zur Nachwuchswerbung berichte Geschäftsführer Carsten Bruhn über die voraussichtlichen Schulabgangszahlen und die sich daraus ergebenen Schlüsse. GF Bruhn appellierte an alle Betriebe sämtliche „Kanäle“ der Nachwuchswerbung zu nutzen und besonders die eigene Website zu betrachten. Die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein und der Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks SH unterstützen ihre Mitgliedsbetriebe mit unterschiedlichen Projekten dabei.



Foto: Obermeister Andreas Clausen und sein Stellvertreter Marcel Buchholz