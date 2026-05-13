Veröffentlicht am 13.05.2026

Die Metallgewerbe-Innung Mittelholstein für den Kreis Segeberg und die Stadt Neumünster hat im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am 23. April 2026 zentrale personelle Entscheidungen getroffen und damit die Weichen für die kommende Amtsperiode gestellt.

Obermeister Thorsten Behrens wurde dabei einstimmig in seinem Amt bestätigt. Das klare Votum der Mitglieder spiegelt die hohe Wertschätzung für seine bisherige Arbeit sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Innung in den vergangenen Jahren wieder.

Auch im weiteren Vorstand setzt die Innung auf Erfahrung und Verlässlichkeit. Dimitrij Diestel wurde erneut zum stellvertretenden Obermeister gewählt. Gemeinsam mit Michael Straß als Kassenführer, Clemens Kreyenberg als Lehrlingswart sowie Heike Rothmann als Beisitzerin bildet er das Vorstandsteam der kommenden Amtsperiode. Sämtliche Vorstandsposten sowie alle Ausschüsse wurden im Rahmen der Versammlung einstimmig besetzt. Das Ergebnis unterstreicht die Geschlossenheit innerhalb der Innung ebenso wie das gemeinsame Vertrauen in die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre.

Abgerundet wurde die Innungsversammlung durch einen fachlichen Austausch sowie einen Rundgang durch das Werk der Kreyenberg GmbH in Henstedt-Ulzburg, der praxisnahe Einblicke in moderne Fertigungsprozesse des Metallhandwerks ermöglichte.

Foto v.l.n.r.: Dimitrij Diestel, Thorsten Behrens und Clemens Kreyenberg Es fehlen Michael Straß und Heike Rothmann